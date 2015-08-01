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Microsoft исправит проблему с удалением учетных данных в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:29
  • Просмотров: 147

В ноябре Microsoft признала ошибку, из-за которой Windows 10 не запоминает пароли в Chrome, Edge, OneDrive и других приложениях. Проблема возникает случайно и в разных приложениях, что затрудняет отслеживание ошибки.

Досадная проблема Windows 10 не позволяет программному обеспечению запоминать учетные данные учетной записи. Другими словами, пострадавший пользователь должен повторно вводить свое имя пользователя и пароль после использования своего компьютера.

Теперь сотрудник Microsoft сообщил, что исправление уже тестируется среди инсайдеров Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
bugs.chromium.org
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