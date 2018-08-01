Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 21286
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:00
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 21286.
Как обычно, их можно загрузить в разделе Advanced Preview Download, который можно найти на сайте Windows Insider. Они также представлены в трех вариантах — Insider Preview, Insider Preview Enterprise и Insider Preview Home China.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 12830
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10048