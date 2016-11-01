Инсайдеры не получат новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:26
- Просмотров: 143
Команда Windows Insider заявила, что инсайдеры не смогут получить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе. Это связано с тем, что новая сборка не прошла контроль качества. Microsoft уже работает над исправлением, чтобы выпустить новую сборку на следующей неделе.
Hey #WindowsInsiders - This week's Dev Channel build candidate didn't pass our quality gates, so no new flight this week. :( The team is working hard on a fix and we'll be back at it next week. ^AL pic.twitter.com/1FmvkFa1I6— Windows Insider (@windowsinsider) February 3, 2021
На прошлой неделе Microsoft выпустила сборку 21301, которая внесла незначительные улучшения в сенсорную клавиатуру. Команда Windows Insider также обновила список известных проблем для сборки 21301, чтобы упомянуть новую проблему, которая влияет на некоторых инсайдеров в Dev Channel при обновлении до этой сборки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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