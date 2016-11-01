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Инсайдеры не получат новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:26
  • Просмотров: 143

Команда Windows Insider заявила, что инсайдеры не смогут получить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе. Это связано с тем, что новая сборка не прошла контроль качества. Microsoft уже работает над исправлением, чтобы выпустить новую сборку на следующей неделе.



На прошлой неделе Microsoft выпустила сборку 21301, которая внесла незначительные улучшения в сенсорную клавиатуру. Команда Windows Insider также обновила список известных проблем для сборки 21301, чтобы упомянуть новую проблему, которая влияет на некоторых инсайдеров в Dev Channel при обновлении до этой сборки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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