Приложение «Ваш телефон» получило индикатор состояния подключения
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:54
- Просмотров: 123
Приложение «Ваш телефон» превратилось в замечательную утилиту, но приложение по-прежнему страдает от проблем с подключением, из-за чего сложно полагаться на него в рабочем процессе.
Microsoft предпринимает один шаг для решения этих проблем, добавляя индикатор на боковой панели приложения, который будет сообщать вам, когда приложение пытается подключиться к вашему телефону и когда оно подключено.
Эта функция в настоящее время развертывается для инсайдеров Windows 10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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