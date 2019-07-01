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Приложение «Ваш телефон» получило индикатор состояния подключения

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:54
  • Просмотров: 123
Приложение «Ваш телефон» получило индикатор состояния подключения

Приложение «Ваш телефон» превратилось в замечательную утилиту, но приложение по-прежнему страдает от проблем с подключением, из-за чего сложно полагаться на него в рабочем процессе.

Microsoft предпринимает один шаг для решения этих проблем, добавляя индикатор на боковой панели приложения, который будет сообщать вам, когда приложение пытается подключиться к вашему телефону и когда оно подключено.





Эта функция в настоящее время развертывается для инсайдеров Windows 10.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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