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Microsoft тестирует повдение Edge 100

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:20
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Компания Microsoft проводит определённое тестирование, потому что браузер Edge быстро приближается к сотой версии.

Все веб-браузеры в настоящее время приняли двухзначную схему нумерации, поскольку ни один из них не пересек свою 100-ю версию. Однако Google Chrome, Mozilla Firefox, а также Microsoft Edge достигнут этого рубежа в течение этого года. Переход от двухзначной схемы нумерации к трехзначной может иметь некоторые неожиданные и, вполне возможно, пагубные последствия.



Google начала готовиться к неизбежному сценарию еще в сентябре 2021 года, и теперь Microsoft проводит собственные тесты. Интересно, что Microsoft приняла очень похожую стратегию, что и Google. Компания добавила два экспериментальных флага.



Оба флага, по сути, заставляют идентификатор «User-Agent» сообщать о том, что Microsoft Edge работает на версии 100. То, как веб-сайты реагируют на эту информацию, имеет решающее значение. Излишне упоминать, что веб-сайты должны будут понимать и принимать трехзначную версию и реагировать, правильно взаимодействуя с браузером.

Каждый веб-браузер имеет User-Agent Identification, которая соответствует его версии. Это помогает разработчикам веб-сайтов учитывать особые или уникальные черты, особенности, поведенческие модели и т. д. Разработчики могут даже добавлять специфичные для браузера функции, в зависимости от информации User-Agent.https://twitter.com/winaero/status/1441126663459258377

Microsoft Edge Stable имеет версию 97. Версия 99 уже попала в Dev Channel. Поскольку Microsoft приняла четырехнедельный график обновлений для своего браузера, пользователи могут ожидать, что 100 версия появится до окончания первой половины 2022 года.

В то время как Google начала подготовку в сентябре, Mozilla провела очень похожий тест еще в августе 2021 года. Разработчик браузера Firefox указал, что Интернет в целом и большинство веб-сайтов выглядят нормально с User-Agent, пересекающим 100.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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