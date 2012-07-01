Microsoft тестирует повдение Edge 100
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:20
- Просмотров: 150
Компания Microsoft проводит определённое тестирование, потому что браузер Edge быстро приближается к сотой версии.
Все веб-браузеры в настоящее время приняли двухзначную схему нумерации, поскольку ни один из них не пересек свою 100-ю версию. Однако Google Chrome, Mozilla Firefox, а также Microsoft Edge достигнут этого рубежа в течение этого года. Переход от двухзначной схемы нумерации к трехзначной может иметь некоторые неожиданные и, вполне возможно, пагубные последствия.
Google starts testing Chrome 100 user agent string https://t.co/MkNTNZkm9r— Winaero (@winaero) September 23, 2021
Google начала готовиться к неизбежному сценарию еще в сентябре 2021 года, и теперь Microsoft проводит собственные тесты. Интересно, что Microsoft приняла очень похожую стратегию, что и Google. Компания добавила два экспериментальных флага.
Microsoft is now also testing if version 100 of Edge will cause problems on websites (just like Google has been doing for some time on Chrome): pic.twitter.com/4lCmgE66Fk— Leopeva64 (@Leopeva64) January 20, 2022
Оба флага, по сути, заставляют идентификатор «User-Agent» сообщать о том, что Microsoft Edge работает на версии 100. То, как веб-сайты реагируют на эту информацию, имеет решающее значение. Излишне упоминать, что веб-сайты должны будут понимать и принимать трехзначную версию и реагировать, правильно взаимодействуя с браузером.
Каждый веб-браузер имеет User-Agent Identification, которая соответствует его версии. Это помогает разработчикам веб-сайтов учитывать особые или уникальные черты, особенности, поведенческие модели и т. д. Разработчики могут даже добавлять специфичные для браузера функции, в зависимости от информации User-Agent.https://twitter.com/winaero/status/1441126663459258377
Microsoft Edge Stable имеет версию 97. Версия 99 уже попала в Dev Channel. Поскольку Microsoft приняла четырехнедельный график обновлений для своего браузера, пользователи могут ожидать, что 100 версия появится до окончания первой половины 2022 года.
В то время как Google начала подготовку в сентябре, Mozilla провела очень похожий тест еще в августе 2021 года. Разработчик браузера Firefox указал, что Интернет в целом и большинство веб-сайтов выглядят нормально с User-Agent, пересекающим 100.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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