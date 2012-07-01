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Ошибка не позволяет ПК с Windows восстанавливаться с дисков восстановления

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:09
  • Просмотров: 171

Пользователи Windows, решившие восстановить устройство с помощью физического диска, а не USB-носителя, могут столкнуться с проблемой. Сообщается, что пользователи Windows 10 версии 1607 и выше или любой версии Windows 11 с обновлением Windows, установленным от 11 января или позже, больше не могут восстановить свои данные с диска восстановления.

Microsoft еще предстоит определить основную причину этой проблемы. Хотя компания указала, что в настоящее время работает над исправлением, которое должно быть выпущено в виде обновления.

Обратите внимание, что, если ваше устройство работает с обновлением, выпущенным до 11 января, вы по-прежнему сможете беспрепятственно восстанавливать свою информацию с дисков восстановления.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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