Ошибка не позволяет ПК с Windows восстанавливаться с дисков восстановления
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:09
- Просмотров: 171
Пользователи Windows, решившие восстановить устройство с помощью физического диска, а не USB-носителя, могут столкнуться с проблемой. Сообщается, что пользователи Windows 10 версии 1607 и выше или любой версии Windows 11 с обновлением Windows, установленным от 11 января или позже, больше не могут восстановить свои данные с диска восстановления.
Microsoft еще предстоит определить основную причину этой проблемы. Хотя компания указала, что в настоящее время работает над исправлением, которое должно быть выпущено в виде обновления.
Обратите внимание, что, если ваше устройство работает с обновлением, выпущенным до 11 января, вы по-прежнему сможете беспрепятственно восстанавливать свою информацию с дисков восстановления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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