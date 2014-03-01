Особенности Windows на VPS
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 12:24
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Windows Server является одной из востребованных серверных операционных систем на рынке. Устройство, на котором установлена подобная операционной система имеет возможность выполнять роль удаленного сервера, почтового сервера, сервера веб-приложений, DNS-сервера, сервера веб-терминала, файлового сервера (каталогов) и сервера потока мультимедиа. Практически все хостинг-компании занимаются VPS-серверами на Windows и одной из таких компаний по аренде серверов с виртуализацией является компания HostPro: hostpro.ua/windows-vps.html
HostPro предоставляет качественные услуги хостинга, плюс практически нулевая отказоустойчивость позволит вам получить максимальную прибыль с вашего детища.
Преимущества Windows на VPS
- Простое развертывание и администрирование ОС.
- Служба кластеров для объединения серверов.
- Высокая безопасность Windows Server.
- Служба каталогов Active Directory, которая сохраняет информацию о сетевых объектах.
- Система Access Control List для доступа определенного круга пользователей в папку или каталог.
- Поддержка Linux. Из-за тесной интеграции Linux и Windows 10, в Windows Server 2019 появилась возможность использовать Bash и команды Linux в серверной системе Windows.
Так как последней серверной ОС семейства Windows является Windows Server 2019, то для новых проектов рекомендуется именно она. Новая серверная версия обладает современной платформой виртуализации, благодаря которой можно создать свой сервис, облачное хранилище, или же ЦОД (центр обработки данных). Также Windows Server позволяет множество вещей автоматизировать, при этом Windows обладает понятным и интуитивным интерфейсом, в отличие от других серверных систем. Еще система позволяет развернуть любое приложение на сервере, благодаря своей универсальности и гибкости. И конечно же, Windows Server 2019 упрощает, насколько это возможно, управление сервером благодаря современной оболочке ОС.
Для более старых проектов можно также использовать Windows Server 2016/2012, но из-за гибкости интерфейса не составит труда использовать даже устаревшие версии ОС на современных серверах с SSD.
Также не забывайте, что использовать стоит только лицензионное программное обесценение для получения кумулятивных патчей и поддержки не только со стороны хостинга, но и со стороны Microsoft. HostPro как раз таки и использует легальное программное обеспечение для более продуктивного и безопасного использования операционных систем.
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