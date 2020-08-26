Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20201
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 02:33
- Просмотров: 0
Компания Microsoft уже выпустила новую предварительную сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Сhannel. Как обычно, компания выпустила сборки Windows Server и SDK вместе с соответствующей сборкой Windows 10, а не разделила их по времени.
Стоит отметить, что Microsoft опубликовала пост с изменениями сборки Windows Server Insider Preview Build 20201.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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