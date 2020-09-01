Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20236
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 03:20
- Просмотров: 0
Компания Microsoft уже выпустила новую предварительную сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Сhannel. Как обычно, компания выпустила сборки Windows Server и SDK вместе с соответствующей сборкой Windows 10, а не разделила их по времени.
Это означает, что сборка Windows Server Build 20236 теперь доступна, но журнала изменений нигде нет.
Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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