Microsoft закрывает Xbox 360 Store 29 июля 2024 года

Многое изменилось с момента запуска Xbox 360 в 2005 году. Технологии развивались, ожидания игроков менялись, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать Xbox Series X|S лучшим местом для игр сейчас и в будущем.

Microsoft прекратила производство игровой консоли Xbox 360 в 2016 году, но с тех пор продолжает поддерживать устройство. Однако одна часть этой поддержки подходит к концу. Сегодня компания объявила о закрытии Xbox 360 Store 29 июля 2024 года.В своем новостном сообщении Microsoft заявила:В день закрытия владельцы консоли Xbox 360 больше не смогут приобретать новые игры, пакеты DLC или другой контент в Xbox 360 Store. То же самое касается интернет-магазина Xbox 360 Marketplace на marketplace.xbox.com.Кроме того, в тот же день будет закрыто приложение «Кино и ТВ». Любые фильмы или телепередачи, которые вы приобрели в этом приложении, больше не смогут воспроизводиться на консоли.Однако любая игра для Xbox 360 по-прежнему будет доступна на консоли после даты закрытия магазина. Это включает в себя любые цифровые игры, которые вы, возможно, приобрели, а затем удалили, поскольку они по-прежнему будут доступны для повторной загрузки.Кроме того, в любую приобретенную вами игру для Xbox 360, которая обратно совместима с консолями Microsoft Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X, по-прежнему можно играть на этих консолях. Вы по-прежнему можете приобретать обратно совместимые игры для Xbox 360 на этих новых консолях после 29 июля 2024 года.На странице поддержки Microsoft компания подтвердила, что игроки Xbox 360 «по-прежнему смогут играть в многопользовательские игры, как обычно, в ранее загруженные игры и игры, находящиеся на диске. Онлайн-сервисы для каждой игры будут различаться в зависимости от поддержки издателем устаревших игр». Игроки по-прежнему смогут разблокировать достижения в своих играх для Xbox 360.Узнать другие подробности можно здесь