Microsoft прекратила производство всех консолей Xbox One в 2020 году

Компания Microsoft подтвердила, что прекратила производство всех консолей Xbox One в конце 2020 года. Ранее, в июне 2020 года, всего за пару месяцев до выхода Xbox Series X и Series S, компания объявила о снятии с производства Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, но обычная Xbox One S будет «продолжать производиться и продаваться по всему миру».Очевидно, это была не вся история. «Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года», — заявила Синди Уокер, старший директор по маркетингу продуктов Xbox, в заявлении для The Verge. Если Microsoft сейчас полностью сосредоточена на поставках консолей текущего поколения, то это заявление прозвучало сразу после того, как в отчете Bloomberg появилась информация о том, что Sony планирует произвести в этом году на миллион больше консолей PS4, чтобы компенсировать проблемы с поставками PS5.Microsoft больше не публикует данные о продажах консолей Xbox, но, по оценкам аналитика Niko Partners Даниэля Ахмада, компания продала примерно 56 миллионов консолей Xbox One предыдущего поколения. Для сравнения, Sony сообщила, что по состоянию на 30 сентября 2021 года было продано более 116 миллионов консолей PlayStation 4.Несмотря на то, что консоли Xbox One больше не производятся, новые игры все еще разрабатываются для Xbox One и PS4, поскольку рынок постепенно переходит на консоли текущего поколения. Microsoft также будет продолжать поддерживать консоли Xbox One обновлениями программного обеспечения в течение многих лет, и компания также планирует сделать Microsoft Flight Simulator и другие игры текущего поколения доступными на Xbox One с помощью технологии Xbox Cloud Gaming.