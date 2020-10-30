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Microsoft проведёт прямую трансляцию в день выпуска Xbox Series X|S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:32
  • Просмотров: 91

Microsoft объявила, что будет проводить прямую трансляцию 10 ноября, в день выпуска консолей Xbox следующего поколения. Очевидно, что это мероприятие должно отметить выпуск Xbox Series X и Xbox Series S.

Компания заявила, что это мероприятие должно стать дополнением к вашим уже существующим игровым планам на этот день.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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