Microsoft проведёт прямую трансляцию в день выпуска Xbox Series X|S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:32
- Просмотров: 91
Microsoft объявила, что будет проводить прямую трансляцию 10 ноября, в день выпуска консолей Xbox следующего поколения. Очевидно, что это мероприятие должно отметить выпуск Xbox Series X и Xbox Series S.
Компания заявила, что это мероприятие должно стать дополнением к вашим уже существующим игровым планам на этот день.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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