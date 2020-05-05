Microsoft будет проводить ежемесячное мероприятие для Xbox Series X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 17:32
- Просмотров: 50
Сегодня компания Microsoft объявила о проведении ежемесячного мероприятия под названием Xbox 20/20. В этом году не будет брифинга E3, поэтому компания будет проводить это мероприятие, чтобы продемонстрировать Xbox Series X, её прогресс и игры. Первое из них состоится 7 мая, и основное внимание будет уделено игровому процессу следующего поколения, трейлерам и многому другому.
Еще одна вещь, отмеченная в сообщении блога, заключается в том, что Xbox Series X все еще находится на пути к 2020 году, как и такие игры, как Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator, Wasteland 3 и Minecraft Dungeons. Эти игры также будут доступны для Xbox Game Pass в первый день, а Project xCloud выйдет вместе с Game Pass в этом году.
Microsoft заявила, что будет подтверждать игры, которые используют функцию Smart Delivery, которая обеспечит загрузку той версии игры, которая подходит для вашего устройства. Кроме того, все представленные игры будут оптимизированы для Xbox Series X, поэтому их можно воспроизводить в формате 4K и со скоростью до 120 кадров в секунду, поддерживать DirectX raytracing и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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