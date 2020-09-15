Microsoft обновит настройки конфиденциальности для консолей Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:25
- Просмотров: 63
Компания Microsoft объявила, что обновит настройки конфиденциальности для консолей Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S, чтобы сделать их более прозрачными для потребителей. Как и на ПК с Windows 10, Microsoft собирает базовые диагностические данные на консолях Xbox One, но вскоре компания лучше объяснит, почему она это делает, а также позволит геймерам отправлять дополнительные диагностические данные и данные об использовании, чтобы консоли работали лучше.
Вскоре Microsoft также позволит геймерам обмениваться дополнительными диагностическими данными, включая расширенные отчеты об ошибках, данные о производительности консоли, а также действия, которые вы выполняете во время использования консоли.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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