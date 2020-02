Компания Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X.Xbox Series X — это самая мощная консоль Microsoft, когда-либо работавшая на специально разработанном процессоре, использующем новейшие архитектуры Zen 2 и RDNA 2 от AMD. Обеспечивая в четыре раза большую вычислительную мощность Xbox One и позволяя разработчикам использовать 12 Тфлопс производительности GPU (Graphics Processing Unit) – в два раза больше, чем у Xbox One X, и более чем в восемь раз по сравнению с оригинальной Xbox One. Xbox Series X обеспечивает настоящий скачок поколений в обработке и графической мощности благодаря передовым технологиям, приводящим к более высокой частоте кадров, большим, более сложным игровым мирам и захватывающему опыту, в отличие от всего, что можно увидеть в консольных играх;Запатентованная форма VRS позволяет разработчикам более эффективно использовать всю мощь Xbox Series X. Вместо того, чтобы тратить циклы графического процессора равномерно на каждый пиксель на экране, они могут определять приоритеты отдельных эффектов для определенных игровых персонажей или важных объектов окружающей среды. Этот метод обеспечивает более стабильную частоту кадров и более высокое разрешение, не влияя на конечное качество изображения;Вы можете ожидать более динамичные и реалистичные среды, основанные на аппаратно-ускоренном DirectX Raytracing — впервые для консольных игр. Это означает реалистичное освещение, точные отражения и реалистичную акустику в реальном времени, когда вы исследуете игровой мир;С SSD следующего поколения улучшается практически каждый аспект игр. Игровые миры больше, динамичнее и загружаются в мгновение ока, а быстрое путешествие — это просто — быстро;Новая функция быстрого возобновления позволяет вам практически мгновенно продолжить несколько игр из приостановленного состояния, возвращая вас туда, где вы были и чем занимались, не дожидаясь долгих экранов загрузки;Microsoft оптимизирует задержку в конвейере player-to-console, начиная с беспроводного контроллера Xbox, который использует проприетарный протокол беспроводной связи с высокой пропускной способностью при подключении к консоли. Благодаря Dynamic Latency Input (DLI), новой функции, которая немедленно синхронизирует ввод с отображаемым, элементы управления становятся еще более точными и отзывчивыми;Microsoft сотрудничает с форумом HDMI и производителями телевизоров, чтобы обеспечить наилучшие игровые возможности с помощью таких функций, как Auto Low Latency Mode (ALLM) и Variable Refresh Rate (VRR). ALLM позволяет Xbox One и Xbox Series X автоматически устанавливать подключенный дисплей в режим наименьшей задержки. VRR синхронизирует частоту обновления дисплея с частотой кадров игры, поддерживая плавность изображения без разрывов. Обеспечение минимальной задержки и наиболее отзывчивого игрового опыта;Благодаря поддержке 120 кадров в секунду, Xbox Series X позволяет разработчикам превысить стандартные 60 кадров в секунду в пользу повышенной реалистичности или быстрых действий;Приверженность совместимости означает, что существующие игры Xbox One, включая обратно совместимые Xbox 360 и оригинальные игры Xbox, выглядят и играют лучше, чем когда-либо прежде. Ваши любимые игры, в том числе игры в Xbox Game Pass, выигрывают от более стабильной частоты кадров, более быстрого времени загрузки, улучшенного разрешения и визуальной четкости — всё это без необходимости работы разработчика. Ваши игровые аксессуары Xbox One также идут вместе с вами;Эта технология позволяет вам купить игру один раз и знать, что — независимо от того, играете ли вы в нее на Xbox One или Xbox Series X — вы получаете правильную версию этой игры на любой Xbox, на которой вы играете. Microsoft берет на себя обязательство использовать Smart Delivery на всех эксклюзивных играх Xbox Game Studios, включая Halo Infinite, гарантируя, что вам нужно будет купить игру только один раз, чтобы играть в лучшую доступную версию для любой консоли Xbox, на которой они решат играть. Эта технология доступна для всех разработчиков и издателей, и они могут использовать ее для игр, которые сначала будут выпущены на Xbox One, а позже появятся на Xbox Series X;В дополнение к играм от консолей четырех поколений, ведущий сервис подписки на игры, Xbox Game Pass, будет продолжать включать в себя эксклюзивные игры, такие как Halo Infinite, при их выпуске;Узнать другие подробности можно здесь