Разработчики игр смогут реализовать функцию «Smart Delivery» для физических дисков
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 21:10
- Просмотров: 65
Разработчики смогут реализовать функцию «Smart Delivery» для физических дисков.
Вот комментарий представителя Microsoft:
Физические диски игр Xbox могут поддерживать Smart Delivery, если разработчик или издатель решит внедрить эту технологию.
Это говорит о том, что человек, который покупает физическую копию Halo Infinite на Xbox One, также сможет бесплатно загрузить версию Xbox Series X — при условии, что сама Microsoft «решит внедрить» Smart Delivery для этих клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
polygon.com
polygon.com
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