Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Разработчики игр смогут реализовать функцию «Smart Delivery» для физических дисков

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 21:10
  • Просмотров: 65


Разработчики смогут реализовать функцию «Smart Delivery» для физических дисков.

Вот комментарий представителя Microsoft:

Физические диски игр Xbox могут поддерживать Smart Delivery, если разработчик или издатель решит внедрить эту технологию.


Это говорит о том, что человек, который покупает физическую копию Halo Infinite на Xbox One, также сможет бесплатно загрузить версию Xbox Series X — при условии, что сама Microsoft «решит внедрить» Smart Delivery для этих клиентов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
polygon.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X

Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X

Xbox Smartwatch показали на видео

Xbox Smartwatch показали на видео

Новая технология Microsoft позволит сэкономить дисковое пространство и уменьшить размеры загрузки на Xbox One

Новая технология Microsoft позволит сэкономить дисковое пространство и уменьшить размеры загрузки на Xbox One

Samsung показала свои новые планшеты с Windows 8

Samsung показала свои новые планшеты с Windows 8

Samsung Smart PC Ativ и Smart PC Pro на Windows 8

Samsung Smart PC Ativ и Smart PC Pro на Windows 8




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 2
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
+10  
Новостей: 11443
+1  
Комментариев: 39411
+0  
Пользователей: 9982