Разработчики игр смогут реализовать функцию «Smart Delivery» для физических дисков

Физические диски игр Xbox могут поддерживать Smart Delivery, если разработчик или издатель решит внедрить эту технологию.

Разработчики смогут реализовать функцию «Smart Delivery» для физических дисков.Вот комментарий представителя Microsoft:Это говорит о том, что человек, который покупает физическую копию Halo Infinite на Xbox One, также сможет бесплатно загрузить версию Xbox Series X — при условии, что сама Microsoft «решит внедрить» Smart Delivery для этих клиентов.Узнать другие подробности можно здесь