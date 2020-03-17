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Microsoft выпустила новое приложение Xbox Insider Hub (Beta) для инсайдеров Xbox в кольце Beta

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 00:05
  • Просмотров: 123


Инсайдеры Xbox в кольце Beta получили новое приложение Xbox Insider Hub (Beta).

Кто первым получает Xbox Insider Hub (Beta)?

Как уже упоминалось, Microsoft медленно развёртывает Xbox Insider Hub (Beta), начиная с сегодняшнего дня. Больше пользователей получат приложение в ближайшие недели. И мы обязательно сообщим, когда это произойдет. Больше пользователей получат приложение в ближайшие недели. И компания обязательно сообщит, когда это произойдет. На данный момент, если вы находитесь в группе пользователей, которые могут присоединиться к предварительной версии, вы можете найти его с помощью следующих шагов:

• Запустите Xbox Insider Hub на консоли и перейдите к Insider Content;
• Ищите предварительную версию под названием «Rushmore - Xbox Insider Hub» в разделе «Приложения»;

Изменения в «Сообщить о проблеме»

Команда Xbox работает над изменениями в системе «Сообщить о проблеме» (RAP). Если вы являетесь пользователем, у которого есть новое приложение, пожалуйста, убедитесь, что у вас также есть старая версия Xbox Insider Hub, установленная на вашей консоли, чтобы продолжать использовать «Сообщить о проблеме», как и раньше.

У компании есть отличные планы для отдельного приложения RAP, которым Microsoft поделится позже. Следите за объявлениями!

Навигация и персонализация

Навигация и поиск контента в Xbox Insider Hub (Beta) стали проще, независимо от того, как вы просматриваете приложение. Кроме того, все сборки и контент доступны на главной странице приложения! Теперь вам не нужно перемещаться слишком далеко, чтобы найти свои предварительные версии, присоединиться к новым или открыть соответствующие квесты и опросы.

Microsoft добавила некоторые новые изменения в профиль, чтобы сделать его более похожим на ваш. Это включает в себя интеграцию Gamerpics в профили. Ранее были стандартные изображения для всей информации профиля в приложении, но теперь вы можете увидеть собственное изображение рядом с достижениями вашей программы!

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/xboxinsider
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