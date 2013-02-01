Компания Microsoft выпустит бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 20 апреля.15 апреля контроллер Xbox One Cyberpunk 2077 появился на сайте Amazon Canada. Теперь на официальном сайте Xbox есть видео, в котором сообщение призывает вернуться через четыре дня, 20 апреля.Вполне возможно, что консоль получит другие бонусы.