Microsoft выпустит бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 20 апреля
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 17:32
- Просмотров: 107
Компания Microsoft выпустит бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 20 апреля.
15 апреля контроллер Xbox One Cyberpunk 2077 появился на сайте Amazon Canada. Теперь на официальном сайте Xbox есть видео, в котором сообщение призывает вернуться через четыре дня, 20 апреля.
Umm... @Xbox are you ok? pic.twitter.com/OHvu3frpGp— Jez (@JezCorden) April 16, 2020
Вполне возможно, что консоль получит другие бонусы.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Msn
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Msn
+4Новостей: 11694
+0Комментариев: 39429
+0Пользователей: 9986