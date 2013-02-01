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Microsoft выпустит бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 20 апреля

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 17:32
  • Просмотров: 107


Компания Microsoft выпустит бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 20 апреля.

15 апреля контроллер Xbox One Cyberpunk 2077 появился на сайте Amazon Canada. Теперь на официальном сайте Xbox есть видео, в котором сообщение призывает вернуться через четыре дня, 20 апреля.







Вполне возможно, что консоль получит другие бонусы.
Илья Источник:
windowscentral.com
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