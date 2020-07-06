Компания 8BitDo анонсировала контроллер для Project xCloud
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:39
- Просмотров: 76
Компания-производитель игровых аксессуаров 8BitDo представила новый Bluetooth-контроллер, который идеально подходит для игр Xbox на вашем смартфоне. Bluetooth-контроллер SN30 Pro для Android намного меньше, чем обычные контроллеры Xbox One, и он также будет поставляться с зажимом для крепления вашего смартфона.
Общий дизайн соответствует дизайну обычных контроллеров Xbox One, за исключением симметричных аналоговых стиков, которые похожи на те, что есть на контроллерах PlayStation 4. Два стика будут настраиваться для более точного управления, а диапазон триггеров также будет регулироваться с помощью Ultimate Software компании.
Bluetooth-контроллер будет работать как с Android-телефонами, так и с планшетами, а 8BitDo обещает до 18 часов автономной работы. Поскольку контроллер поддерживает только Bluetooth, а не проприетарный протокол Microsoft Xbox Wireless, вы не сможете использовать его на консолях Xbox One.
Если вам интересно, то 8Bitdo SN30 Pro будет стоить $44.99, а его предзаказ уже доступен на сайте Amazon. Поставки контроллера планируется начать с 21 сентября 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
8bitdo.com
8bitdo.com
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