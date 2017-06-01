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Последнее обновление для Xbox One удалило интеграцию с Mixer

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 17:09
  • Просмотров: 0

Новое обновление для Xbox One удалило интеграцию с Mixer, изменило некоторые иконки и сделало приложение Events — которое все еще имеет статус бета-версии — постоянной частью консоли.

Несколько недель назад Microsoft объявила о закрытии Mixer, сервиса для стриминга, в пользу партнерства с Facebook Gaming. Эта новость стала шоком для многих, но сервису не удалось набрать обороты в пространстве, где доминирует Twitch.
Илья Источник:
.windowscentral.com
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