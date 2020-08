Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в августе

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Microsoft Flight Simulator – уже доступно;• Spiritfarer – уже доступно;• Battletoads – 20 августа;• Crossing Souls – 20 августа;• Darksiders: Genesis – 20 августа;• Don’t Starve: Giant Edition – 20 августа;• New Super Lucky’s Tale – 21 августа;• Hypnospace Outlaw – 27 августа;• Tell Me Why: Chapter 1 – 27 августа;• Double Kick Heroes – 28 августа;• Wasteland 3 – 28 августа;• Crusader Kings III – 1 сентября;• Resident Evil 7 Biohazard – 3 сентября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Creature in the Well – 31 августа;Вот список игр для консолей:• Spiritfarer – уже доступно;• Battletoads – 20 августа;• Don’t Starve: Giant Edition – 20 августа;• New Super Lucky’s Tale – 21 августа;• Hypnospace Outlaw – 27 августа;• Tell Me Why: Chapter 1 – 27 августа;• Double Kick Heroes – 28 августа;• Wasteland 3 – 28 августа;• Resident Evil 7 Biohazard – 3 сентября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Creature in the Well – 31 августа;• Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut – 31 августа;• Metal Gears Solid 2 & 3 HD – 31 августа;• Metro: Last Light Redux – 31 августа;• The Jackbox Party Pack 3 – 31 августа;• NBA 2K20 – 1 сентября;• Red Dead Redemption 2 – 7 сентября;Узнать другие подробности можно здесь