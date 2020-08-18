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Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в августе

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 17:20
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.

Вот список игр для ПК:

• Microsoft Flight Simulator – уже доступно;
• Spiritfarer – уже доступно;
• Battletoads – 20 августа;
• Crossing Souls – 20 августа;
• Darksiders: Genesis – 20 августа;
• Don’t Starve: Giant Edition – 20 августа;
• New Super Lucky’s Tale – 21 августа;
• Hypnospace Outlaw – 27 августа;
• Tell Me Why: Chapter 1 – 27 августа;
• Double Kick Heroes – 28 августа;
• Wasteland 3 – 28 августа;
• Crusader Kings III – 1 сентября;
• Resident Evil 7 Biohazard – 3 сентября;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Creature in the Well – 31 августа;

Вот список игр для консолей:

• Spiritfarer – уже доступно;
• Battletoads – 20 августа;
• Don’t Starve: Giant Edition – 20 августа;
• New Super Lucky’s Tale – 21 августа;
• Hypnospace Outlaw – 27 августа;
• Tell Me Why: Chapter 1 – 27 августа;
• Double Kick Heroes – 28 августа;
• Wasteland 3 – 28 августа;
• Resident Evil 7 Biohazard – 3 сентября;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Creature in the Well – 31 августа;
• Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut – 31 августа;
• Metal Gears Solid 2 & 3 HD – 31 августа;
• Metro: Last Light Redux – 31 августа;
• The Jackbox Party Pack 3 – 31 августа;
• NBA 2K20 – 1 сентября;
• Red Dead Redemption 2 – 7 сентября;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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