Новый Microsoft Store для Xbox доступен всем пользователям
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 18:40
- Просмотров: 98
В прошлом месяце Microsoft начала тестировать новый опыт Microsoft Store с инсайдерами Xbox, который обещал быть быстрее и проще, чем существующий. Теперь компания объявила, что новый опыт теперь доступен всем на консолях Xbox.
Как было объявлено ранее, новый интерфейс работает намного быстрее, чем предыдущий интерфейс Microsoft Store - более чем в два раза быстрее, по данным Microsoft. Магазин теперь должен загружаться менее чем за две секунды. Чтобы помочь вам быстрее находить игры, в магазине теперь также отображаются игры, в которые играют ваши друзья, а также игры, входящие в Xbox Game Pass.
Что касается упрощения работы, то теперь магазин предлагает несколько новых возможностей, таких как возможность заглянуть в свой список пожеланий или корзину покупок, чтобы проверить цены и продажи. Доступ к фильтрам становится проще с помощью кнопки «X» и «прокрутки в один клик», которая упрощает переход на следующую страницу или канал. Кроме того, есть новая система навигации с основным и дополнительным меню, чтобы упростить поиск.
Наконец, что касается безопасности, то новый опыт работы магазина теперь требует, чтобы пользователи входили в систему, чтобы можно было применять такие вещи, как возрастные ограничения. Информация о возрастном рейтинге также теперь будет отображаться выше на экране, и есть новая функция, называемая «Попросить купить», поэтому родители могут быть уведомлены, когда покупка будут сделана.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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