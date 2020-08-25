Microsoft выпустила October Xbox Update
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 15:27
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Компания Microsoft выпустила October Xbox Update.
Свежий взгляд и ощущение
Microsoft представила новый внешний вид Xbox UX еще в августе, и он пользовался большим успехом у инсайдеров Xbox. Теперь все продукты Xbox на ваших устройствах – консоли, мобильные устройства и ПК – имеют один и тот же визуальный стиль и дизайн, что делает их более знакомыми и простыми в использовании.
От главной страницы до руководства, моих игр и приложений и даже настроек, все части UX были улучшены. Новый дизайн включает в себя изменения в форме плитки, шрифтах и индикаторе фокусировки по всему опыту. Общий макет большинства страниц не будет кардинально отличаться, гарантируя, что новый пользовательский интерфейс останется знакомым и простым для навигации.
Новые темы профиля
Профили клиентов, являющиеся популярным направлением на Xbox, являются важной частью взаимодействия с сообществом. Microsoft считает, что поклонники должны иметь возможность выражать себя, и добавила темы для профилей в качестве еще одного способа сделать это. Темы профиля клиента очень популярны среди инсайдеров Xbox, и Microsoft рада сделать их доступными для всех в рамках октябрьского релиза.
Вы сможете выбрать одну из нескольких различных тем для своего профиля, в том числе некоторые игровые темы от Xbox Game Studios – и со временем будут добавляться другие! Темы профиля также доступны в приложении Xbox на ПК и через игровую панель.
И Microsoft добавила 3 новые темы, чтобы отпраздновать предстоящий запуск Xbox Series X и Xbox Series S!
Легче начать работу
В ожидании Xbox Series X|S Microsoft рада приветствовать новых поклонников в семействе Xbox. В этом обновлении Microsoft внесла несколько улучшений в «качество жизни», чтобы новички Xbox могли начать работу как можно проще.
Эти улучшения начинаются с нового способа входа в систему. Вход в учетную запись Xbox гарантирует, что ваша консоль настроена для вас, предоставляя вам доступ к вашим играм, друзьям, настройкам и многому другому! В октябрьском обновлении, если поклонники Xbox не включили автоматический вход или вход с помощью контроллера, им будет предложено выбрать учетную запись для использования при включении Xbox.
Новых поклонников Xbox также поприветствует изысканный опыт главного экрана. Список последних используемых приложений будет предварительно заполнен часто используемыми приложениями, такими как Xbox Game Pass, Microsoft Store и Настройки, которые помогут вам начать работу. Быстрые советы по Xbox One и Xbox Series X|S были обновлены, что позволяет легко находить ответы на часто задаваемые вопросы.
В сочетании с аналогичными улучшениями, которые Microsoft внесла в Руководство в августовском обновлении, новые поклонники Xbox должны в кратчайшие сроки стать опытными игроками!
Поддержка четырех новых языков
Октябрьское обновление также включает поддержку четырех новых языков: венгерского, греческого, словацкого и чешского. Клиенты могут выбрать один из новых языков, перейдя в Настройки> Система> Местоположение> Язык и выбрав его из списка.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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