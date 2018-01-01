Microsoft продлила гарантию на Xbox Elite Wireless Controller Series 2
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 17:43
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Согласно документу поддержки, Microsoft продлевает гарантию на Xbox Elite Wireless Controller Series 2, контроллер премиум-класса, дебютировавший в прошлом году. Раньше гарантийный срок контроллера составлял всего 90 дней, но теперь он продлен до года, что покрывает весь период с момента запуска контроллера в ноябре прошлого года. Это изменение также имеет обратную силу, то есть, если вы заплатили за ремонт раньше, то вам вернут деньги до 31 октября.
Microsoft заявляет, что это связано с тем, что «небольшой процент» клиентов испытывал механические проблемы с контроллером, который стоит $179.99. Ранее на этой неделе сообщалось, что Xbox Elite Wireless Controller Series 2 стал предметом коллективного иска из-за проблемы с «дрейфующими» джойстиками, где аналоговые стики регистрируют ввод, даже когда пользователи их не трогают.
Примечательно, что Microsoft - не единственная компания, подвергшаяся критике за подобные проблемы.
В иске против Microsoft говорится, что проблемы возникают из-за проблемы с потенциометром в механизме джойстика. С внесением изменений в гарантийную политику, Microsoft, возможно, сможет снять с себя расходы, связанные с судебным процессом, хотя еще предстоит выяснить, была ли устранена основная причина в новых версиях контроллера.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.xbox.com
support.xbox.com
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