Еще 10 игр Game Pass Ultimate получили сенсорное управление для игр в облаке
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:48
- Просмотров: 74
В прошлом месяце Microsoft запустила облачный сервис для игр через подписку Xbox Game Pass Ultimate, предлагающую более 150 игр, которые можно транслировать прямо на мобильные устройства Android.
Вот последние игры с поддержкой сенсорного управления Xbox, которые позволяют пользователям Android играть без использования физического контроллера:
• Dead Cells;
• Gucamelee! 2;
• Hellblade: Senua’s Sacrifice;
• Hotshot Racing;
• Killer Instinct;
• New Super Lucky’s Tale;
• Slay The Spire;
• Streets of Rage 4;
• Tell Me Why;
• UnderMine;
Напомню, что Minecraft Dungeons стала первой игрой, получившей сенсорное управление на экране.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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