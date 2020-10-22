Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Еще 10 игр Game Pass Ultimate получили сенсорное управление для игр в облаке

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 20:48
  • Просмотров: 74

В прошлом месяце Microsoft запустила облачный сервис для игр через подписку Xbox Game Pass Ultimate, предлагающую более 150 игр, которые можно транслировать прямо на мобильные устройства Android.

Вот последние игры с поддержкой сенсорного управления Xbox, которые позволяют пользователям Android играть без использования физического контроллера:

• Dead Cells;
• Gucamelee! 2;
• Hellblade: Senua’s Sacrifice;
• Hotshot Racing;
• Killer Instinct;
• New Super Lucky’s Tale;
• Slay The Spire;
• Streets of Rage 4;
• Tell Me Why;
• UnderMine;

Напомню, что Minecraft Dungeons стала первой игрой, получившей сенсорное управление на экране.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft переименовала Project xCloud в Cloud Gaming

Microsoft переименовала Project xCloud в Cloud Gaming

Microsoft анонсировала новые игры для подписчиков Xbox Game Pass

Microsoft анонсировала новые игры для подписчиков Xbox Game Pass

Подписчики Xbox Game Pass получат 6 новых игр в августе

Подписчики Xbox Game Pass получат 6 новых игр в августе

Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в июле

Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в июле

Подписчики Xbox Game Pass получат 8 новых игр в июле

Подписчики Xbox Game Pass получат 8 новых игр в июле




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 47
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Google Yandex
+11  
Новостей: 12569
+0  
Комментариев: 39448
+0  
Пользователей: 10041