Еще 10 игр Game Pass Ultimate получили сенсорное управление для игр в облаке

В прошлом месяце Microsoft запустила облачный сервис для игр через подписку Xbox Game Pass Ultimate, предлагающую более 150 игр, которые можно транслировать прямо на мобильные устройства Android.Вот последние игры с поддержкой сенсорного управления Xbox, которые позволяют пользователям Android играть без использования физического контроллера:• Dead Cells;• Gucamelee! 2;• Hellblade: Senua’s Sacrifice;• Hotshot Racing;• Killer Instinct;• New Super Lucky’s Tale;• Slay The Spire;• Streets of Rage 4;• Tell Me Why;• UnderMine;Напомню, что Minecraft Dungeons стала первой игрой, получившей сенсорное управление на экране.Узнать другие подробности можно здесь