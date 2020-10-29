Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 03:14
- Просмотров: 0
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Aragami: Shadow Edition;
• Swimsanity!;
• Full Spectrum Warrior;
• Lego Indiana Jones;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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