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Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 03:14
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре 2020 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Aragami: Shadow Edition;
• Swimsanity!;
• Full Spectrum Warrior;
• Lego Indiana Jones;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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