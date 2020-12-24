Слух: Ubisoft+ может стать частью Xbox Game Pass в 2021 году
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:57
- Просмотров: 109
Сервис Ubisoft+ может стать частью Xbox Game Pass в 2021 году. Об этом заявил Джез Корден в своём Twitter-аккаунте.
I've seen rumours about Ubisoft Uplay+ joining Xbox Game Pass Ultimate.— Jez (@JezCorden) December 30, 2020
I think this has a strong chance of being true, based on stuff I've heard.
Всё началось с того, что ресурс Xbox Worlds упомянул сервис в своей публикации.
Илья Источник:
twitter.com/JezCorden
twitter.com/JezCorden
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