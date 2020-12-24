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Слух: Ubisoft+ может стать частью Xbox Game Pass в 2021 году

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:57
  • Просмотров: 109

Сервис Ubisoft+ может стать частью Xbox Game Pass в 2021 году. Об этом заявил Джез Корден в своём Twitter-аккаунте.



Всё началось с того, что ресурс Xbox Worlds упомянул сервис в своей публикации.
Илья Источник:
twitter.com/JezCorden
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