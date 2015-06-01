В Microsoft Store на консолях Xbox теперь могут отображаться поддерживаемые языки для игр
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 15:44
- Просмотров: 168
Microsoft переработала свой Microsoft Store на консолях Xbox прошлой осенью, что привело к некоторым улучшениям скорости на этом пути, но все еще есть место для улучшений. Геймеры на неанглоцентрических рынках уже довольно давно жалуются, что в списках не упоминаются поддерживаемые языки для игр, но Microsoft, похоже, наконец-то прислушалась.
Действительно, некоторые игроки Xbox заметили, что списки некоторых игр теперь включают информацию о поддерживаемых языках. Внутренняя студия Microsoft The Coalition, кажется, лидирует, поскольку Gears 5 и Gears Tactics — это две игры Xbox Game Studios, которые в настоящее время предоставляют эту информацию в Microsoft Store.
Чтобы проверить, упоминаются ли поддерживаемые языки в других списках, вам нужно прокрутить вниз до раздела с подробностями, нажать кнопку RB, чтобы перейти к выделению, а затем элемент «Поддерживаемые языки» может появиться или не появиться ниже. Когда информация станет доступной, во всплывающем окне будут показаны поддерживаемые языки интерфейса игры, звука и субтитров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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