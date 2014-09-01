Microsoft анонсировала беспроводную гарнитуру Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:48
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Компания Microsoft анонсировала беспроводную гарнитуру Xbox для игр нового поколения.
Новая гарнитура Microsoft, описанная как обеспечивающая «лучшую в своем классе производительность звука и чата» для консолей Xbox, идеально подходит для игр и поддерживает пространственный звук.
Гарнитура поддерживает низкую задержку, звук без потерь для чата и потребления с возможностью использования Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X.
Чтобы чаты не раздражали вас, в беспроводной гарнитуре Xbox есть функция автоматического отключения звука, которая отключает микрофон, когда вы не разговариваете. В качестве резерва есть также кнопка отключения звука вручную.
Вот полные характеристики беспроводной гарнитуры Xbox:
Гарнитура будет стоить $99.99 (£89.99). Предварительные заказы начинаются сегодня, а гарнитура будет доступна 16 марта.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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