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Microsoft анонсировала беспроводную гарнитуру Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 18:48
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft анонсировала беспроводную гарнитуру Xbox для игр нового поколения.

Новая гарнитура Microsoft, описанная как обеспечивающая «лучшую в своем классе производительность звука и чата» для консолей Xbox, идеально подходит для игр и поддерживает пространственный звук.



Гарнитура поддерживает низкую задержку, звук без потерь для чата и потребления с возможностью использования Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X.



Чтобы чаты не раздражали вас, в беспроводной гарнитуре Xbox есть функция автоматического отключения звука, которая отключает микрофон, когда вы не разговариваете. В качестве резерва есть также кнопка отключения звука вручную.

Вот полные характеристики беспроводной гарнитуры Xbox:



Гарнитура будет стоить $99.99 (£89.99). Предварительные заказы начинаются сегодня, а гарнитура будет доступна 16 марта.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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