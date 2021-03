Скоро в Xbox Game Pass: Outriders, Octopath Traveler, Yakuza 6: The Song of Life и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Undertale – доступно сегодня;• Empire of Sin – 18 марта;• Nier: Automata – 18 марта;• Torchlight III – 18 марта;• Genesis Noir – 25 марта;• Octopath Traveler – 25 марта;• Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition – 25 марта;• Supraland – 25 марта;• Yakuza 6: The Song of Life – 25 марта;• Narita Boy – 30 марта;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Hyperdot – 31 марта;• Machinarium – 31 марта;Вот список игр для консолей:• Undertale – доступно сегодня;• Empire of Sin – 18 марта;• Star Wars: Squadrons – 18 марта;• Genesis Noir – 25 марта;• Octopath Traveler – 25 марта;• Yakuza 6: The Song of Life – 25 марта;• Narita Boy – 30 марта;• Outriders – 1 апреля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Journey to the Savage Planet – 31 марта;Вот список игр для Android:• Undertale – доступно сегодня;• Empire of Sin – 18 марта;• Yakuza 6: The Song of Life – 25 марта;• Narita Boy – 30 марта;• Outriders – 1 апреля;Узнать другие подробности можно здесь