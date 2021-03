Скоро в Xbox Game Pass:NBA 2K21, Football Manager 2021 и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.• Football Manager 2021 – 4 марта;• Football Manager 2021 Xbox Edition – 4 марта;• Alvastia Chronicles – 15 марта;• Astrologaster – 15 марта;• Bloodstained: Ritual of the Night – 15 марта;• Madden NFL 21 – доступно сейчас!;• Football Manager 2021 Xbox Edition – 4 марта;• NBA 2K21 – 4 марта;• Star Wars: Squadrons – выйдет в марте;• NHL 21 – выйдет в апреле;• Alvastia Chronicles – 15 марта;• Bloodstained: Ritual of the Night – 15 марта;• Kona – 15 марта;• The Witcher 3: Wild Hunt – 15 марта;• NBA 2K21 – 4 марта;Узнать другие подробности можно здесь