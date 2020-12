Скоро в Xbox Game Pass: The Elder Scrolls V: Skyrim, Among Us и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Mørkredd – доступно сейчас;• Among Us – 17 декабря;• The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 17 декабря;• MotoGP 20 – 17 декабря;• Wilmot’s Warehouse – 17 декабря;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Farming Simulator 17 – 30 декабря;• Football Manager 2020 – 30 декабря;Вот список игр для консолей:• Mørkredd – доступно сейчас;• The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 15 декабря;• Beholder: Complete Edition – 17 декабря;• Code Vein – 17 декабря;• Monster Train – 17 декабря;• MotoGP 20 – 17 декабря;• Neoverse – 17 декабря;• Wilmot’s Warehouse – 17 дкабря;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Farming Simulator 17 – 30 декабря;• Mortal Kombat X – 30 декабря;Вот список игр для Android:• Mørkredd – доступно сейчас;• The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 15 декабря;• Beholder: Complete Edition – 17 декабря;• Code Vein – 17 декабря;• MotoGP 20 – 17 декабря;• My Friend Pedro – 17 декабря;• Neoverse – 17 декабря;Узнать другие подробности можно здесь