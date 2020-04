Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в апреле

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Overcooked! 2 (ID@Xbox) – доступно сейчас;• Football Manager 2020 – скоро;• Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – скоро;• Mistover (ID@Xbox) – скоро;• Stranger Things 3: The Game (ID@Xbox) – скоро;Вот список игр для консолей:• NieR: Automata Become as Gods Edition – доступно сейчас;• Totally Reliable Delivery Service (ID@Xbox) – доступно сейчас;• Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – 9 апреля;• Journey to the Savage Planet – 9 апреля;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass:• The Book of Unwritten Tales 2 (Консоль);• Fez (ПК);• Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Консоль);• Into the Breach (ПК);• MX vs ATV Reflex (Консоль);• Prey (Консоль и ПК);• Samurai Showdown II (Консоль);• Valkyria Chronicles (ПК);Узнать другие подробности можно здесь