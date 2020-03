Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в марте

здесь

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• The Lord of the Rings: Adventure Card Game;• Mother Russia Bleeds;• Ori and the Will of the Wisps;• Pikuniku;• Train Sim World 2020;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Apocalipsis;• Lichtspeer Double Speer Edition;• Shenmue I;• Shenmue II;• Thimbleweed Park;• Titan Quest: Anniversary Edition;Вот список игр для консолей:• NBA 2K20;• Train Sim World 2020:• Ori and the Will of the Wisps;• Pikuniku;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Deus Ex: Mankind Divided;• Lichtspeer Double Speer Edition;• Shenmue I;• Shenmue II;• Thimbleweed Park;Узнать другие подробности можно здесь