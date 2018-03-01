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Microsoft анонсировала беспроводные контроллеры Xbox Electric Volt и Daystrike Camo Special Edition

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:28
  • Просмотров: 104

Каталог беспроводных контроллеров Xbox сегодня расширился на два с анонсом контроллеров Electric Volt и Daystrike Camo Special Edition. Эти модернизированные контроллеры Xbox относятся к новой ветви, которая появилась вместе с консолями Xbox Series X|S, которая имеет улучшенную D-панель, порт USB-C, кнопку «Поделиться» и текстурированные триггеры. До сих пор эта линия включала только варианты Carbon Black, Robot White, Shock Blue и Pulse Red.

Новый Electric Volt имеет верхний корпус из «высокоэнергетической желтой смолы» и белую заднюю крышку с черными акцентами на крестовине, триггерах, бамперах и кнопках ABXY. Этот контроллер поступит в продажу 27 апреля на большинстве рынков Xbox по цене $64.99

Между тем, новый Daystrike Camo Special Edition дополняет классические линейки Xbox Night Ops и Arctic Camo. Верхний корпус имеет камуфляжный дизайн, сочетающий красный, серый и черный цвета, а также впервые текстурированную поверхность захвата на бамперах для еще большего контроля. Контроллер поступит в продажу 4 мая по цене $69.99.



Microsoft также предприняла шаг, чтобы сделать эти два варианта контроллера более экологичными, «впервые включив в любое оборудование Xbox переработанные (PCR) смолы после потребителя». В то время как часть контроллеров теперь будет использовать переработанные материалы, такие как «крышки автомобильных фар, пластиковые кувшины для воды и компакт-диски», Microsoft заявляет, что долговечность и производительность останутся такими же, как и раньше.

Как и другие беспроводные контроллеры Xbox, этот дуэт можно использовать в семействах консолей Xbox One и Xbox Series X|S, а также на ПК с Windows и мобильных устройствах. 14-дневная пробная версия Xbox Game Pass Ultimate также будет включена в комплект этих контроллеров Xbox на некоторых рынках.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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