Голосовой чат Discord теперь доступен для некоторых инсайдеров Xbox

Как только ваша учетная запись Discord будет привязана к Xbox, вы можете перейти на канал, на котором хотите поговорить, используя Discord, как обычно. В мобильном приложении Discord вы увидите новую опцию «Присоединиться на Xbox». На этом этапе вам понадобится приложение Xbox для переноса голосового чата из вашей учетной записи Discord на Xbox. Если оно у вас установлено, приложение Xbox запустится и позволит вам подключить голосовой чат Discord к консоли Xbox Series X|S или Xbox One.

Если вы любите играть в многопользовательские игры на консоли Xbox, сегодня вас ждут хорошие новости, поскольку Microsoft анонсировала голосовой чат Discord для инсайдеров Xbox. Некоторые геймеры смогут подключаться к групповым вызовам и голосовым каналам в Discord прямо со своих консолей Xbox, начиная с сегодняшнего дня.Привязать учетную запись Discord на Xbox довольно просто. Просто нажмите кнопку Xbox на геймпаде и перейдите в Вечеринки и чат> Попробовать Discord Voice на Xbox. Это покажет вам QR-код, который вы можете отсканировать, чтобы перейти в приложения Xbox и Discord, чтобы привязать их. Microsoft также отметила следующее:Обновление развертывается для инсайдеров Xbox сегодня, но лишь немногие смогут сразу им воспользоваться. В течение следующих нескольких недель оно будет развертываться для большего числа инсайдеров, прежде чем станет общедоступным.Узнать другие подробности можно здесь