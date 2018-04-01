Голосовой чат Discord теперь доступен для некоторых инсайдеров Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:44
- Просмотров: 0
Если вы любите играть в многопользовательские игры на консоли Xbox, сегодня вас ждут хорошие новости, поскольку Microsoft анонсировала голосовой чат Discord для инсайдеров Xbox. Некоторые геймеры смогут подключаться к групповым вызовам и голосовым каналам в Discord прямо со своих консолей Xbox, начиная с сегодняшнего дня.
Привязать учетную запись Discord на Xbox довольно просто. Просто нажмите кнопку Xbox на геймпаде и перейдите в Вечеринки и чат> Попробовать Discord Voice на Xbox. Это покажет вам QR-код, который вы можете отсканировать, чтобы перейти в приложения Xbox и Discord, чтобы привязать их. Microsoft также отметила следующее:
Как только ваша учетная запись Discord будет привязана к Xbox, вы можете перейти на канал, на котором хотите поговорить, используя Discord, как обычно. В мобильном приложении Discord вы увидите новую опцию «Присоединиться на Xbox». На этом этапе вам понадобится приложение Xbox для переноса голосового чата из вашей учетной записи Discord на Xbox. Если оно у вас установлено, приложение Xbox запустится и позволит вам подключить голосовой чат Discord к консоли Xbox Series X|S или Xbox One.
Обновление развертывается для инсайдеров Xbox сегодня, но лишь немногие смогут сразу им воспользоваться. В течение следующих нескольких недель оно будет развертываться для большего числа инсайдеров, прежде чем станет общедоступным.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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