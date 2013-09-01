Графические режимы для снижения энергопотребления могут быть в разработке для Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 13:15
- Просмотров: 181
В наши дни энергоэффективность является горячей темой не только для крупных технологических компаний, но и для потребителей. Microsoft сделала свой браузер Edge более энергоэффективным, а в Windows 11, возможно, появится специальный раздел для этого. Теперь, похоже, компания ищет способы снижения энергопотребления во время игр как на Xbox, так и на ПК с Windows.
Согласно опросу, обнаруженному Windows Central, Microsoft спрашивает инсайдеров Xbox, насколько они обеспокоены своими счетами за электроэнергию и готовы ли они снизить производительность графики на своих игровых машинах, чтобы уменьшить количество электроэнергии. Графические настройки могут касаться ограничения частоты кадров, разрешения, использования графического процессора и многого другого.
В публикации указано, что опрос относится к Xbox, но, возможно, может распространяться и на ПК с Windows. Неясно, какую экономию потребители могут ожидать от таких изменений, как с точки зрения использования энергии, так и счетов. Конечно, до того, как начнутся какие-либо подобные усилия, Microsoft, вероятно, также потребуется бай-ин и поддержка со стороны разработчиков, которые согласны с тем, что в их игры можно играть с несколько худшим опытом, если геймер того пожелает.
Как обычно, важно помнить, что только потому, что Microsoft спрашивает клиентов о функциях энергоэффективности, не обязательно означает, что компания внедрит их в ближайшем будущем. Многие функциональные возможности никогда не покидают среду разработки по множеству причин.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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