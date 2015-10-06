Предварительная версия Universal Print доступна для Windows 10 Enterprise и Education
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- Дата: Сегодня, 17:55
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Если в вашей организации установлена Windows 10 Enterprise E3 или E5 или Windows 10 Education A3 или A5, то можете включить публичную предварительную версию Universal Print в своем клиенте. Universal Print — это сервис на основе подписки Microsoft 365, который может помочь вам централизовать управление печатью. Решение полностью интегрировано с Azure Active Directory и поддерживает сценарии единого входа.
Сегодня организации со следующими лицензионными подписками имеют право участвовать в публичной предварительной версии Universal Print:
• Windows 10 Enterprise E3 или E5;
• Windows 10 Education A3 или A5;
• Microsoft 365 Enterprise E3 и E5;
• Microsoft 365 Education A3 и A5;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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