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Microsoft анонсировала публичную предварительную версию Windows Autopilot для HoloLens 2

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  • Дата: Сегодня, 20:16
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В прошлую пятницу Microsoft анонсировала публичную предварительную версию Windows Autopilot для HoloLens 2.

Вот как вы можете выполнить процесс самостоятельного развертывания Windows Autopilot:

1. Присоедините устройство к Azure Active Directory (Azure AD). Обратите внимание, что автопилот для HoloLens не поддерживает присоединение к Active Directory или гибридное присоединение к Azure AD.
2. Используйте Azure AD, чтобы зарегистрировать устройство в Microsoft Endpoint Manager (или другой службе MDM);
3. Загрузите и примените ориентированные на устройства политики, сертификаты, сетевые профили и приложения.
4. Подготовьте устройство.
5. Покажите пользователю экран входа в систему.

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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