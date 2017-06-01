Microsoft анонсировала публичную предварительную версию Windows Autopilot для HoloLens 2
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- Дата: Сегодня, 20:16
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В прошлую пятницу Microsoft анонсировала публичную предварительную версию Windows Autopilot для HoloLens 2.
Вот как вы можете выполнить процесс самостоятельного развертывания Windows Autopilot:
1. Присоедините устройство к Azure Active Directory (Azure AD). Обратите внимание, что автопилот для HoloLens не поддерживает присоединение к Active Directory или гибридное присоединение к Azure AD.
2. Используйте Azure AD, чтобы зарегистрировать устройство в Microsoft Endpoint Manager (или другой службе MDM);
3. Загрузите и примените ориентированные на устройства политики, сертификаты, сетевые профили и приложения.
4. Подготовьте устройство.
5. Покажите пользователю экран входа в систему.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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