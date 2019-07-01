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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 00:32
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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2

Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2.

Список исправлений

• Графические продукты серии Radeon RX Vega могли показывать зависание системы или черный экран при запуске Folding@Home, а также при запуске приложения с аппаратным ускорением видеоконтента;
• При использовании браузера Edge для воспроизведения содержимого Netflix ™ мог произойти сбой или зависание системы;
• XSplit ™ мог испытывать зависание или фриз приложения при выполнении переключения сцены;
• Незначительное заикание могло возникнуть при выполнении переключения задач с оверлеем метрик производительности, открытым в некоторых играх;
• Overwatch™ могла периодически испытывать сбой при входе в игру или во время длительных сессий геймплея;
• Конфигурации системы графических продуктов серии Radeon RX 5700 могли периодически вызывать потерю изображения или черный экран во время игры или на рабочем столе с ограниченным количеством дисплеев;
• Radeon Software могло столкнуться со сбоем приложения при воспроизведении игр с не буквенно-цифровыми символами в названии игры;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могли столкнуться со сбоем приложения с Microsoft® Teams, если включено аппаратное ускорение;
• Сообщение об ошибке «Не удается получить требования» могло периодически появляться при просмотре вкладки «Советник по обновлению» в Radeon Software;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могли вызывать сбой системы или TDR при воспроизведении игр с включенным Instant Replay или Record Desktop;
• Исправлена проблема с установкой, из-за которой могла возникнуть ошибка 1603, когда установка необходимых компонентов для Visual С++ была неправильно определена как установлено;

Известные проблемы

• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Использование веб-браузера Edge™ для воспроизведения видеоконтента с конфигурацией системы с несколькими дисплеями может привести к зависанию или сбою системы после длительных периодов использования;
• Наложение показателей производительности и Radeon WattMan неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могут вызвать сбой системы или TDR при выполнении нескольких переключений задач с помощью Alt + Tab;
• Повреждение рабочего стола или в игре может происходить периодически, когда HDR включен;
• Direct ML Media Filters в настоящее время недоступны в галерее Radeon Software Media для видео или изображений;
• Некоторые пользователи по-прежнему могут испытывать проблемы с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. AMD продолжит внимательно отслеживать и исследовать сообщения об этих проблемах;
• Некоторые ноутбуки могут столкнуться с BSOD при установке Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition поверх существующего графического OEM-драйвера. Чтобы обойти эту проблему, сначала удалите графический OEM-драйвера с помощью программ и компонентов в панели управления. После завершения установите пакет Radeon Software Adrenalin 2020 Edition и выберите опцию Factory Reset во время установки;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
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