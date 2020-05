Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1.• Radeon Software могло получить сбой или зависание на конфигурациях системы с гибридной графикой;• На ограниченном количестве дисплеев запуск игры мог привести к периодическому черному экрану, для решения которого требовалась перезагрузка системы;• Исправлена проблема, из-за которой приложение AMD Link могло получить случайные или периодические отключения;• При выполнении переключения задач Destiny™2 могла получить зависание приложения или черный экран;• Overwatch™ могла получить периодический сбой или черный экран при подключении к матчу;• Неверные частоты памяти могли отображаться в наложении показателей производительности на графических продуктах серии Radeon RX 5700;• Некоторые конфигурации систем с гибридной графикой с графическими продуктами серии Radeon RX 5500 могли получить синий экран при установке драйвера;• Могло наблюдаться высокое использование памяти, когда в системе включены Instant Replay и Desktop Recording, а время ожидания дисплея в системе истекало или он переходил в спящий режим;• При запуске теста Vulkan из Geekbench™5 мог появиться TDR или черный экран;• Сцепление могло наблюдаться в League of Legends™ на некоторых конфигурациях системы после выполнения переключения задач;• Sniper Elite ™ 4 могла сворачиваться при вызове оверлея Radeon Software;• Стандартный профиль в Radeon Software мог применяться при многократном нажатии на игровой профиль в быстрой последовательности;• Повреждение освещения могло наблюдаться при перемещении мыши в Grand Theft Auto ™ 5 с включенной функцией Radeon Boost;• Повреждение текстуры могло быть видно в правом нижнем углу экрана при перемещении мыши в Shadow of the Tomb Raider ™ с включенной функцией Radeon Boost;• Red Dead Redemption ™ 2 могла не запуститься в некоторых конфигурациях систем с гибридной графикой;• Настройка памяти могла не применяться к графическим продуктам AMD Radeon VII;• Иногда на вкладке «Советник по обновлению» могло отображаться сообщение об ошибке «Невозможно получить требования»;• Метрики графического процессора иногда могли не загружаться на вкладке «Производительность» Radeon Software;• Star Wars Jedi: Fallen Order ™ и Control ™ могли зависнуть при запуске с включенной функцией Radeon Anti-Lag;• Графические продукты серий Radeon RX Vega и Radeon VII могут столкнуться с падением производительности, если во время игры открыт оверлей метрик производительности;• Некоторые игры могут испытывать затруднения при включённой функции Instant Replay в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000;• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;• Использование веб-браузера Edge™ для воспроизведения видеоконтента с конфигурацией системы с несколькими дисплеями может привести к зависанию или сбою системы после длительных периодов использования;• Наложение показателей производительности и Radeon WattMan неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;• Графические продукты серии Radeon RX Vega могут вызвать сбой системы или TDR при выполнении нескольких переключений задач с помощью Alt + Tab;• Повреждение рабочего стола или в игре может происходить периодически, когда HDR включен;• Некоторые пользователи по-прежнему могут испытывать проблемы с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. AMD продолжит внимательно отслеживать и исследовать сообщения об этих проблемах;Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску