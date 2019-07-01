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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 15:47
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1.

Список исправлений

• Radeon Software могло получить сбой или зависание на конфигурациях системы с гибридной графикой;
• На ограниченном количестве дисплеев запуск игры мог привести к периодическому черному экрану, для решения которого требовалась перезагрузка системы;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение AMD Link могло получить случайные или периодические отключения;
• При выполнении переключения задач Destiny™2 могла получить зависание приложения или черный экран;
• Overwatch™ могла получить периодический сбой или черный экран при подключении к матчу;
• Неверные частоты памяти могли отображаться в наложении показателей производительности на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• Некоторые конфигурации систем с гибридной графикой с графическими продуктами серии Radeon RX 5500 могли получить синий экран при установке драйвера;
• Могло наблюдаться высокое использование памяти, когда в системе включены Instant Replay и Desktop Recording, а время ожидания дисплея в системе истекало или он переходил в спящий режим;
• При запуске теста Vulkan из Geekbench™5 мог появиться TDR или черный экран;
• Сцепление могло наблюдаться в League of Legends™ на некоторых конфигурациях системы после выполнения переключения задач;
• Sniper Elite ™ 4 могла сворачиваться при вызове оверлея Radeon Software;
• Стандартный профиль в Radeon Software мог применяться при многократном нажатии на игровой профиль в быстрой последовательности;
• Повреждение освещения могло наблюдаться при перемещении мыши в Grand Theft Auto ™ 5 с включенной функцией Radeon Boost;
• Повреждение текстуры могло быть видно в правом нижнем углу экрана при перемещении мыши в Shadow of the Tomb Raider ™ с включенной функцией Radeon Boost;
• Red Dead Redemption ™ 2 могла не запуститься в некоторых конфигурациях систем с гибридной графикой;
• Настройка памяти могла не применяться к графическим продуктам AMD Radeon VII;
• Иногда на вкладке «Советник по обновлению» могло отображаться сообщение об ошибке «Невозможно получить требования»;
• Метрики графического процессора иногда могли не загружаться на вкладке «Производительность» Radeon Software;
• Star Wars Jedi: Fallen Order ™ и Control ™ могли зависнуть при запуске с включенной функцией Radeon Anti-Lag;

Известные проблемы

• Графические продукты серий Radeon RX Vega и Radeon VII могут столкнуться с падением производительности, если во время игры открыт оверлей метрик производительности;
• Некоторые игры могут испытывать затруднения при включённой функции Instant Replay в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Использование веб-браузера Edge™ для воспроизведения видеоконтента с конфигурацией системы с несколькими дисплеями может привести к зависанию или сбою системы после длительных периодов использования;
• Наложение показателей производительности и Radeon WattMan неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могут вызвать сбой системы или TDR при выполнении нескольких переключений задач с помощью Alt + Tab;
• Повреждение рабочего стола или в игре может происходить периодически, когда HDR включен;
• Некоторые пользователи по-прежнему могут испытывать проблемы с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. AMD продолжит внимательно отслеживать и исследовать сообщения об этих проблемах;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
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