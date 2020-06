Intel выпустила драйвер 27.20.100.8280

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8280.• Периодическое зависание могло наблюдаться при воспроизведении Halo 2: Anniversary * Multiplayer, Star Control: Origins * на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;• Периодические сбои могли наблюдаться в BeamNG.drive *, Bright Memory * (DX12), Doom Eternal * (Vulkan) на процессорах Intel Core 6-го поколения и выше;• Экран мог мерцать в течение 1-3 секунд при изменении размера воспроизведения видео Netflix в браузере Microsoft Edge на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel UHD;• Metro Exodus * (DX12) может не запуститься на процессорах Intel Core 7-го поколения или выше;• Периодические сбои могут наблюдаться в Ghost Recon Breakpoint * (Vulkan) от Tom Clancy, Red Dead Redemption 2 * (Vulkan) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;• Периодические сбои могут наблюдаться в Shadow of the Tomb Raider * (DX12), The Surge 2 * (Vulkan) на процессорах Intel Core 7-го поколения или выше;• Сбой можно увидеть при запуске Sony Catalyst Production Suite на процессорах Intel Core 10-го поколения;• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Tom Rain Clancy's Rainbow Six Siege * (Vulkan), Battlefield V * (DX12);• One Piece Pirate Warriors 4 * может не запуститься на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;Узнать другие подробности можно здесь