Intel выпустила драйвер 31.0.101.2121
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 21:23
- Просмотров: 86
Компания Intel выпустила драйвер 31.0.101.2121.
Известные проблемы
• Режим вертикального коллажа не работает при использовании Intel Graphics Command Center;
• В Intel Graphics Command Center два объединенных дисплея могут отображаться как не объединенные дисплеи;
Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:
Windows 10, Windows 11
Windows 10, Windows 11
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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