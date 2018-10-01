Intel выпустила драйвер 31.0.101.2121

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 21:23
  • Просмотров: 86

Компания Intel выпустила драйвер 31.0.101.2121.

Известные проблемы

• Режим вертикального коллажа не работает при использовании Intel Graphics Command Center;
• В Intel Graphics Command Center два объединенных дисплея могут отображаться как не объединенные дисплеи;

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10, Windows 11
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Intel выпустила драйвер 27.20.100.8187

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8187

Intel выпустила драйвер 26.20.100.7985

Intel выпустила драйвер 26.20.100.7985

Компания Intel обновила драйвер GPU для Windows 10

Компания Intel обновила драйвер GPU для Windows 10

Компания Intel обновила драйвер встроенной графики для Windows 10

Компания Intel обновила драйвер встроенной графики для Windows 10

Intel выпустила новый графический драйвер для Windows 10

Intel выпустила новый графический драйвер для Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14822
+0  
Комментариев: 39468
+0  
Пользователей: 10095