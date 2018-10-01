Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до 31.0.101.2125
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 19:12
- Просмотров: 128
Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до 31.0.101.2125.
Список известных проблем:
• Режим вертикального коллажа не работает при использовании Intel Graphics Command Center;
• Два объединенных дисплея могут отображаться как не объединенные дисплеи в Intel Graphics Command Center;
Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:
Windows 10, Windows 11
Windows 10, Windows 11
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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