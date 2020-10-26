Скачать Энгри Бердс Гоу старой версии
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- Категория: Игры
- Дата: 26-10-2020, 16:59
- Просмотров: 114
Скачайте Энгри Бердс Гоу старой версии для Андроид с модом на деньги: геймплей, особенности, гонки, мультиплеер.
Новая игра Энгри Бердс Гоу старой версии с модом на много денег про злых птичек представляет из себя гонки на крутых тачках.
Это первая игра по серии angry birds, которая вышла в 3D жанра гонок: https://androidfree.net/gonki/. Вы можете участвовать в гонках, улучшать свои машины и многое другое.
Игровой процесс в angry birds старой версии очень простой. В игре есть несколько видов управления на выбор. "Наклон" - в этом режиме означает, что вы будете поворачивать своей машиной наклоняя смартфон в право и влево.
В режиме "касание" управление происходит с помощью нажатий кнопок на экране.
Для того, чтобы начать заезд, нужно натянуть рогатку. Тянуть нужно пока не появится надпись "GO". Если рогатку отпустить рано, то вы начнете гонку последним.
В Энгри Бердс Гоу старой версии с модом вы можете управлять не только птичками, но и свиньями. У всех персонажей есть особые способности, которые можно использовать во время гонки, но для того, чтобы использовать умение еще раз, должно пройти немного времени.
Если вам срочно нужно активировать навык, то его можно купить за 3 алмаза, которые является игровой валютой.
За победу в гонках вам будет даваться валюта, а также энергия. В случае поражение у вас заберут 1 единицу энергии. Для участия в некоторых гонках необходимо определенное количество энергии.
Гонки в игре происходят на разных трассах и режимах. Трассы часто меняются, но режимы всегда одни.
Есть стандартный заезд, где побеждает первый приехавший игрок. Также есть другие режимы:
Устанавливайте Энгри Бердс Гоу старой версии для Андроид с модом на деньги: https://androidfree.net/angry-birds-go/, участвуйте в гонках с 3Д птицами!
Angry Birds Go
Новая игра Энгри Бердс Гоу старой версии с модом на много денег про злых птичек представляет из себя гонки на крутых тачках.
Это первая игра по серии angry birds, которая вышла в 3D жанра гонок: https://androidfree.net/gonki/. Вы можете участвовать в гонках, улучшать свои машины и многое другое.
Геймплей
Игровой процесс в angry birds старой версии очень простой. В игре есть несколько видов управления на выбор. "Наклон" - в этом режиме означает, что вы будете поворачивать своей машиной наклоняя смартфон в право и влево.
В режиме "касание" управление происходит с помощью нажатий кнопок на экране.
Для того, чтобы начать заезд, нужно натянуть рогатку. Тянуть нужно пока не появится надпись "GO". Если рогатку отпустить рано, то вы начнете гонку последним.
Особенности
В Энгри Бердс Гоу старой версии с модом вы можете управлять не только птичками, но и свиньями. У всех персонажей есть особые способности, которые можно использовать во время гонки, но для того, чтобы использовать умение еще раз, должно пройти немного времени.
Если вам срочно нужно активировать навык, то его можно купить за 3 алмаза, которые является игровой валютой.
За победу в гонках вам будет даваться валюта, а также энергия. В случае поражение у вас заберут 1 единицу энергии. Для участия в некоторых гонках необходимо определенное количество энергии.
Гонки
Гонки в игре происходят на разных трассах и режимах. Трассы часто меняются, но режимы всегда одни.
Есть стандартный заезд, где побеждает первый приехавший игрок. Также есть другие режимы:
- Time Boom - это гонка на время;
- Fruit Splat - в этом режиме победит тот, кто соберет больше всего фруктов;
- Versus - это сражения 1v1, где можно выбрать трассу и сложность;
- Champion Chase - это гонка с чемпионом, который появляется после трех побед подряд.
Скачать Angry Birds Go
Устанавливайте Энгри Бердс Гоу старой версии для Андроид с модом на деньги: https://androidfree.net/angry-birds-go/, участвуйте в гонках с 3Д птицами!
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