Скоро в Xbox Game Pass: Bloodroots, Farming Simulator 19, UFC 4 и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 18:09
- Просмотров: 106
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.
Вот список игр для ПК:
• Tropico 6 – 8 июля;
• Bloodroots – 15 июля;
• Farming Simulator 19 – 15 июля;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Endless Space 2 – 15 июля;
• Downwell – 15 июля;
• CrossCode – 15 июля;
Вот список игр для консолей:
• Tropico 6 – 8 июля;
• UFC 4 – 8 июля;
• Bloodroots – 15 июля;
• Farming Simulator 19 – 15 июля;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• EA Sports UFC – 14 июля;
• EA Sports UFC 2 – 14 июля;
• CrossCode – 15 июля;
Вот список игр для Android:
• Dragon Quest Builders 2 – 8 июля;
• Tropico 6 – 8 июля;
• Bloodroots – 15 июля;
• Farming Simulator 19 – 15 июля;
• The Medium – 15 июля;
Вот список игр, которые скоро покинут Android:
• CrossCode – 15 июля;
Узнать другие подробности можно здесьXbox.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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