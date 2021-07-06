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Скоро в Xbox Game Pass: Bloodroots, Farming Simulator 19, UFC 4 и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 18:09
  • Просмотров: 106

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Tropico 6 – 8 июля;
• Bloodroots – 15 июля;
• Farming Simulator 19 – 15 июля;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Endless Space 2 – 15 июля;
• Downwell – 15 июля;
• CrossCode – 15 июля;

Вот список игр для консолей:

• Tropico 6 – 8 июля;
• UFC 4 – 8 июля;
• Bloodroots – 15 июля;
• Farming Simulator 19 – 15 июля;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• EA Sports UFC – 14 июля;
• EA Sports UFC 2 – 14 июля;
• CrossCode – 15 июля;

Вот список игр для Android:

• Dragon Quest Builders 2 – 8 июля;
• Tropico 6 – 8 июля;
• Bloodroots – 15 июля;
• Farming Simulator 19 – 15 июля;
• The Medium – 15 июля;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• CrossCode – 15 июля;

Узнать другие подробности можно здесьXbox.
Илья Источник:
news.xbox.com
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