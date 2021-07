Скоро в Xbox Game Pass: Bloodroots, Farming Simulator 19, UFC 4 и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Tropico 6 – 8 июля;• Bloodroots – 15 июля;• Farming Simulator 19 – 15 июля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Endless Space 2 – 15 июля;• Downwell – 15 июля;• CrossCode – 15 июля;Вот список игр для консолей:• Tropico 6 – 8 июля;• UFC 4 – 8 июля;• Bloodroots – 15 июля;• Farming Simulator 19 – 15 июля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• EA Sports UFC – 14 июля;• EA Sports UFC 2 – 14 июля;• CrossCode – 15 июля;Вот список игр для Android:• Dragon Quest Builders 2 – 8 июля;• Tropico 6 – 8 июля;• Bloodroots – 15 июля;• Farming Simulator 19 – 15 июля;• The Medium – 15 июля;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• CrossCode – 15 июля;Узнать другие подробности можно здесь Xbox