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Футболист «Манчестер Юнайтед» купил команду по киберспорту

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 21:49
  • Просмотров: 105

Среди богатых людей все более модным трендом становятся инвестиции в киберспорт. Так, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, являющийся поклонником киберспорта, купил команду по Rainbow Six Siege, назвав ее в честь собственного бренда JLINGZ.


Джесси Лингард – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» и один из самых высокооплачиваемых игроков клуба. В последнее время он потерял место в основе, но арендная сделка с другим клубом английской Премьер-лиги «Вес Хэмом» помогла Лингарду вернуть лучшую форму. Сейчас он снова востребован в «Юнайтед» и в скором будущем подпишет новый контракт с одной из самых богатых команд мира.


Лингард – давний поклонник киберспорта и в частности - Rainbow Six Siege. Он сам активно играет в компьютерные игры в свободное время с партнерами по команде, а пример по инвестированию в киберспорт Лингарду подал менеджер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер. Легендарный норвежец ранее стал совладельцем киберспортивного агентства ULTI Agency.


Покупку команды Лингардом одобрила компания Ubisoft, сумма сделки не разглашается. Сам Джесси выразил удовлетворение от завершения сделки: «Мой бренд JLINGZ растет уже несколько лет, и наконец-то погрузиться в киберспорт и подписать собственную команду — это невероятно. В киберспорте есть все, что мне нравится: динамичность, конкуренция и потрясающее комьюнити. Особенно здорово иметь поддержку от Ubisoft. Следите за JLINGZ, мы врываемся в киберспорт!».


JLINGZ Esports примет участие в играх второго дивизиона национального первенства Великобритании и Ирландии, а кроме того – планирует квалифицироваться в European Challenger League.


Киберспорт – популярное направление в ставках. Сейчас можно скачать 1 Икс Бет приложение и найти букмекерскую линию практически на любой турнир, проходящий в Европе и СНГ. Список приложений легальных БК доступен на портале Betonmobile, вместе с различными бонусами для ставок на киберспорт.

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