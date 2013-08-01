Футболист «Манчестер Юнайтед» купил команду по киберспорту

Среди богатых людей все более модным трендом становятся инвестиции в киберспорт. Так, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, являющийся поклонником киберспорта, купил команду по Rainbow Six Siege, назвав ее в честь собственного бренда JLINGZ.

Джесси Лингард – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» и один из самых высокооплачиваемых игроков клуба. В последнее время он потерял место в основе, но арендная сделка с другим клубом английской Премьер-лиги «Вес Хэмом» помогла Лингарду вернуть лучшую форму. Сейчас он снова востребован в «Юнайтед» и в скором будущем подпишет новый контракт с одной из самых богатых команд мира.

Лингард – давний поклонник киберспорта и в частности - Rainbow Six Siege. Он сам активно играет в компьютерные игры в свободное время с партнерами по команде, а пример по инвестированию в киберспорт Лингарду подал менеджер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер. Легендарный норвежец ранее стал совладельцем киберспортивного агентства ULTI Agency.

Покупку команды Лингардом одобрила компания Ubisoft, сумма сделки не разглашается. Сам Джесси выразил удовлетворение от завершения сделки: «Мой бренд JLINGZ растет уже несколько лет, и наконец-то погрузиться в киберспорт и подписать собственную команду — это невероятно. В киберспорте есть все, что мне нравится: динамичность, конкуренция и потрясающее комьюнити. Особенно здорово иметь поддержку от Ubisoft. Следите за JLINGZ, мы врываемся в киберспорт!».

JLINGZ Esports примет участие в играх второго дивизиона национального первенства Великобритании и Ирландии, а кроме того – планирует квалифицироваться в European Challenger League.