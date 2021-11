Скоро в Xbox Game Pass: Evil Genius 2, Exo One, Undungeon и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Next Space Rebels – 17 ноября;• Exo One – 18 ноября;• Fae Tactics – 18 ноября;• My Friend Pedro – 18 ноября;• Undungeon – 18 ноября;• Deeeer Simulator – 23 ноября;• Mortal Shell – 23 ноября;• Evil Genius 2 – 30 ноября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Call of the Sea – 30 ноября;• FIFA 19 – 30 ноября;• Football Manager 2021 – 30 ноября;• Football Manager 2021 Xbox Edition – 30 ноября;• Haven – 30 ноября;• Hello Neighbor – 30 ноября;• Morkredd – 30 ноября;• Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – 30 ноября;Вот список игр для консолей:• Next Space Rebels – 17 ноября;• Exo One – 18 ноября;• Fae Tactics – 18 ноября;• My Friend Pedro – 18 ноября;• Undungeon – 18 ноября;• Deeeer Simulator – 23 ноября;• Mortal Shell – 23 ноября;• Evil Genius 2 – 30 ноября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Call of the Sea – 30 ноября;• FIFA 19 – 30 ноября;• Football Manager 2021 Xbox Edition – 30 ноября;• Haven – 30 ноября;• Hello Neighbor – 30 ноября;• Morkredd – 30 ноября;• Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep, and Forsaken – 8 декабря;Вот список игр для Android:• Dead Space – уже доступно;• Dragon Age: Origins – уже доступно• Next Space Rebels – 17 ноября;• Exo One – 18 ноября;• Fae Tactics – 18 ноября;• My Friend Pedro – 18 ноября;• Undungeon – 18 ноября;• Deeeer Simulator – 23 ноября;• Mortal Shell – 23 ноября;• Evil Genius 2 – 30 ноября;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Call of the Sea – 30 ноября;• Haven – 30 ноября;• Hello Neighbor – 30 ноября;• Morkredd – 30 ноября;• Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep, and Forsaken – 8 декабря;Узнать другие подробности можно здесь