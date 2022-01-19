Вот письма Наделлы и Спенсера о приобретении Activision Blizzard
-
- Категория: Игры
- Дата: 19-01-2022, 18:50
- Просмотров: 287
Новость о том, что Microsoft приобретает Activision Blizzard за $68.7 млрд, взорвала игровой мир.
Хотя теперь стало известно о том, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик, скорее всего, уйдет после того, как сделка будет завершена в 2023 финансовом году, все же стоит узнать точку зрения крупных руководителей в Microsoft по поводу сделки.
В этом ключе The Verge раздобыл пару электронных писем, которые были отправлены генеральным директором Сатьей Наделлой и главой Xbox Филом Спенсером после объявления о приобретении.
Вот что Сатья Наделла сказала сотрудникам во внутреннем электронном письме:
Команда,
Я рад сообщить, что сегодня утром мы объявили о заключении соглашения о приобретении Activision Blizzard в рамках транзакции за наличные за $68.7 млрд. Activision Blizzard является одним из крупнейших мировых издателей игр на консолях, ПК и мобильных устройств, и это дом для почти 400 миллионов ежемесячных активных игроков, а также культовых игр, таких как Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft и Diablo.
Игры были ключевыми для Microsoft с первых дней нашей компании. Сегодня это самая крупная и быстрорастущая форма развлечений, и по мере объединения цифрового и физического миров она будет играть решающую роль в развитии платформ метавселенной.
Вместе с Activision Blizzard мы верим, что у нас есть невероятная возможность подарить радость и сообщество игр всем на планете, и мы будем инвестировать и внедрять инновации для создания лучшего контента, сообщества и облака для геймеров. Мы хотим, чтобы людям было проще подключаться и играть в отличные игры, где угодно, когда угодно и как угодно.
Это соглашение является свидетельством того влияния, которое оказала наша игровая команда, и я глубоко благодарен им за их усердную работу и самоотверженность. За последние несколько лет мы расширили конвейер контента и стали лидерами в области подписки на игры, а также облачных игр. И в этот праздник было особенно приятно увидеть отклик фанатов и прочитать отличные отзывы о наших первоклассных новых играх.
С сегодняшнего дня Фил Спенсер станет генеральным директором Microsoft Gaming. Когда сделка по приобретению будет закрыта, бизнес Activision Blizzard будет отчитываться перед Филом. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего пути по созданию более разнообразной и инклюзивной культуры для наших новых коллег в Activision Blizzard и обеспечения того, чтобы все наши сотрудники могли заниматься любимым делом, процветая в безопасной и гостеприимной обстановке, где каждый чувствует себя способным выполнять свою лучшую работу.
В 6 a.m. PT я проведу веб-трансляцию с инвесторами, в которой примут участие Фил и Эми, а также Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, чтобы поделиться более подробной информацией о наших больших амбициях в отношении игр. Пожалуйста, присоединяйтесь, если можете.
Сатья
Я рад сообщить, что сегодня утром мы объявили о заключении соглашения о приобретении Activision Blizzard в рамках транзакции за наличные за $68.7 млрд. Activision Blizzard является одним из крупнейших мировых издателей игр на консолях, ПК и мобильных устройств, и это дом для почти 400 миллионов ежемесячных активных игроков, а также культовых игр, таких как Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft и Diablo.
Игры были ключевыми для Microsoft с первых дней нашей компании. Сегодня это самая крупная и быстрорастущая форма развлечений, и по мере объединения цифрового и физического миров она будет играть решающую роль в развитии платформ метавселенной.
Вместе с Activision Blizzard мы верим, что у нас есть невероятная возможность подарить радость и сообщество игр всем на планете, и мы будем инвестировать и внедрять инновации для создания лучшего контента, сообщества и облака для геймеров. Мы хотим, чтобы людям было проще подключаться и играть в отличные игры, где угодно, когда угодно и как угодно.
Это соглашение является свидетельством того влияния, которое оказала наша игровая команда, и я глубоко благодарен им за их усердную работу и самоотверженность. За последние несколько лет мы расширили конвейер контента и стали лидерами в области подписки на игры, а также облачных игр. И в этот праздник было особенно приятно увидеть отклик фанатов и прочитать отличные отзывы о наших первоклассных новых играх.
С сегодняшнего дня Фил Спенсер станет генеральным директором Microsoft Gaming. Когда сделка по приобретению будет закрыта, бизнес Activision Blizzard будет отчитываться перед Филом. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего пути по созданию более разнообразной и инклюзивной культуры для наших новых коллег в Activision Blizzard и обеспечения того, чтобы все наши сотрудники могли заниматься любимым делом, процветая в безопасной и гостеприимной обстановке, где каждый чувствует себя способным выполнять свою лучшую работу.
В 6 a.m. PT я проведу веб-трансляцию с инвесторами, в которой примут участие Фил и Эми, а также Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, чтобы поделиться более подробной информацией о наших больших амбициях в отношении игр. Пожалуйста, присоединяйтесь, если можете.
Сатья
Как видно, Сатья подчеркивает, что этот шаг является приверженностью игровым инициативам Microsoft, особенно Game Pass и облачным играм, но он также упоминает потенциал для развития метавселенной.
Между тем, электронное письмо Фила Спенсера гласит следующее:
Добро пожаловать с праздников. Для начала я хотел бы поблагодарить всех за тяжелую работу и самоотверженность, благодаря которым был создан этот бизнес и это сообщество. Очевидно, сегодняшнее соглашение о приобретении Activision Blizzard невероятно интересно. На самом деле это важная веха для нашей компании, нашего бизнеса и нашей отрасли. Я и вся команда Gaming Leadership Team с большим энтузиазмом восприняли эту возможность. Сегодня утром мы также объявили, что число подписчиков Game Pass на консолях, в облаке и на ПК превысило 25 миллионов, что является большим достижением для всей команды Xbox.
Как игроки и партнеры, мы все знаем, насколько талантливы и преданы своему делу команды и студии Activision Blizzard. Легендарные игры и франшизы этой компании десятилетиями восхищали миллионы людей. Объединившись, мы сможем ускорить выполнение нашей миссии по распространению радости и игрового сообщества для всех. У нас есть возможности и перспективы создать самую лучшую, самую привлекательную и самую веселую экосистему развлечений в любом месте.
Microsoft стремится к включению во все аспекты игр как среди сотрудников, так и среди игроков. Мы глубоко ценим индивидуальную студийную культуру. Мы также считаем, что творческий успех и автономия идут рука об руку с достойным и уважительным отношением к каждому человеку. Мы призываем все команды и всех лидеров к этому обязательству. Мы с нетерпением ждем возможности распространить нашу культуру активного участия на великие команды Activision Blizzard.
Мы ожидаем, что это приобретение будет закрыто в 23 финансовом году в ожидании одобрения регулирующих органов. Как только приобретение будет завершено, бизнес Activision Blizzard будет отчитываться передо мной. А пока мы знаем, что у вас будет много вопросов. Команда Gaming Leadership Team и я с нетерпением ждем возможности ответить на все, что сможем, в нашем следующем Monthly Gaming Update 26 января. Вы можете отправить свои вопросы анонимно или опубликовать их в нашей Team Xbox Yammer. Пожалуйста, также ознакомьтесь с нашими корпоративными правилами использования социальных сетей.
Как упомянул Сатья, теперь я генеральный директор Microsoft Gaming. Это изменение является отражением невероятной работы, которую каждый из вас проделывает, чтобы создать лучшую экосистему развлечений в любом месте. Как лидерская команда, мы знаем, сколько интересной, но сложной работы нам предстоит выполнить, поэтому крайне важно, чтобы мы действовали как единая сплоченная команда. В связи с этим я рад объявить сегодня, что Джеррет Уэст, директор по маркетингу игровой индустрии, и его команда по маркетингу перейдут из организации Криса Капосселы, чтобы подчиняться непосредственно мне. Джеррет останется членом руководящей команды Криса и будет использовать важнейшие части маркетинговой силы Microsoft, включая коммуникации, сми и потребительские продажи.
В 6 a.m. PT мы проведем веб-трансляцию для инвесторов и СМИ, чтобы обсудить сделку с Activision Blizzard и наши планы в качестве Microsoft Gaming. Пожалуйста, присоединяйтесь, если сможете.
Фил
Как игроки и партнеры, мы все знаем, насколько талантливы и преданы своему делу команды и студии Activision Blizzard. Легендарные игры и франшизы этой компании десятилетиями восхищали миллионы людей. Объединившись, мы сможем ускорить выполнение нашей миссии по распространению радости и игрового сообщества для всех. У нас есть возможности и перспективы создать самую лучшую, самую привлекательную и самую веселую экосистему развлечений в любом месте.
Microsoft стремится к включению во все аспекты игр как среди сотрудников, так и среди игроков. Мы глубоко ценим индивидуальную студийную культуру. Мы также считаем, что творческий успех и автономия идут рука об руку с достойным и уважительным отношением к каждому человеку. Мы призываем все команды и всех лидеров к этому обязательству. Мы с нетерпением ждем возможности распространить нашу культуру активного участия на великие команды Activision Blizzard.
Мы ожидаем, что это приобретение будет закрыто в 23 финансовом году в ожидании одобрения регулирующих органов. Как только приобретение будет завершено, бизнес Activision Blizzard будет отчитываться передо мной. А пока мы знаем, что у вас будет много вопросов. Команда Gaming Leadership Team и я с нетерпением ждем возможности ответить на все, что сможем, в нашем следующем Monthly Gaming Update 26 января. Вы можете отправить свои вопросы анонимно или опубликовать их в нашей Team Xbox Yammer. Пожалуйста, также ознакомьтесь с нашими корпоративными правилами использования социальных сетей.
Как упомянул Сатья, теперь я генеральный директор Microsoft Gaming. Это изменение является отражением невероятной работы, которую каждый из вас проделывает, чтобы создать лучшую экосистему развлечений в любом месте. Как лидерская команда, мы знаем, сколько интересной, но сложной работы нам предстоит выполнить, поэтому крайне важно, чтобы мы действовали как единая сплоченная команда. В связи с этим я рад объявить сегодня, что Джеррет Уэст, директор по маркетингу игровой индустрии, и его команда по маркетингу перейдут из организации Криса Капосселы, чтобы подчиняться непосредственно мне. Джеррет останется членом руководящей команды Криса и будет использовать важнейшие части маркетинговой силы Microsoft, включая коммуникации, сми и потребительские продажи.
В 6 a.m. PT мы проведем веб-трансляцию для инвесторов и СМИ, чтобы обсудить сделку с Activision Blizzard и наши планы в качестве Microsoft Gaming. Пожалуйста, присоединяйтесь, если сможете.
Фил
Как видно из приведенного выше электронного письма, Спенсер говорит исключительно об игровых инициативах, что имеет смысл, поскольку его повысили до должности генерального директора Gaming. Развитие метавселенной нигде не видно. Он подробно описывает изменения в развитии экосистемы и управлении, которые произошли вчера, и завершает электронное письмо приглашением на веб-трансляцию, как Наделла.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google
+0Новостей: 13991
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083