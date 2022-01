Вот письма Наделлы и Спенсера о приобретении Activision Blizzard

Команда,



Я рад сообщить, что сегодня утром мы объявили о заключении соглашения о приобретении Activision Blizzard в рамках транзакции за наличные за $68.7 млрд. Activision Blizzard является одним из крупнейших мировых издателей игр на консолях, ПК и мобильных устройств, и это дом для почти 400 миллионов ежемесячных активных игроков, а также культовых игр, таких как Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft и Diablo.



Игры были ключевыми для Microsoft с первых дней нашей компании. Сегодня это самая крупная и быстрорастущая форма развлечений, и по мере объединения цифрового и физического миров она будет играть решающую роль в развитии платформ метавселенной.

Вместе с Activision Blizzard мы верим, что у нас есть невероятная возможность подарить радость и сообщество игр всем на планете, и мы будем инвестировать и внедрять инновации для создания лучшего контента, сообщества и облака для геймеров. Мы хотим, чтобы людям было проще подключаться и играть в отличные игры, где угодно, когда угодно и как угодно.



Это соглашение является свидетельством того влияния, которое оказала наша игровая команда, и я глубоко благодарен им за их усердную работу и самоотверженность. За последние несколько лет мы расширили конвейер контента и стали лидерами в области подписки на игры, а также облачных игр. И в этот праздник было особенно приятно увидеть отклик фанатов и прочитать отличные отзывы о наших первоклассных новых играх.



С сегодняшнего дня Фил Спенсер станет генеральным директором Microsoft Gaming. Когда сделка по приобретению будет закрыта, бизнес Activision Blizzard будет отчитываться перед Филом. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего пути по созданию более разнообразной и инклюзивной культуры для наших новых коллег в Activision Blizzard и обеспечения того, чтобы все наши сотрудники могли заниматься любимым делом, процветая в безопасной и гостеприимной обстановке, где каждый чувствует себя способным выполнять свою лучшую работу.



В 6 a.m. PT я проведу веб-трансляцию с инвесторами, в которой примут участие Фил и Эми, а также Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, чтобы поделиться более подробной информацией о наших больших амбициях в отношении игр. Пожалуйста, присоединяйтесь, если можете.



Сатья

Добро пожаловать с праздников. Для начала я хотел бы поблагодарить всех за тяжелую работу и самоотверженность, благодаря которым был создан этот бизнес и это сообщество. Очевидно, сегодняшнее соглашение о приобретении Activision Blizzard невероятно интересно. На самом деле это важная веха для нашей компании, нашего бизнеса и нашей отрасли. Я и вся команда Gaming Leadership Team с большим энтузиазмом восприняли эту возможность. Сегодня утром мы также объявили, что число подписчиков Game Pass на консолях, в облаке и на ПК превысило 25 миллионов, что является большим достижением для всей команды Xbox.



Как игроки и партнеры, мы все знаем, насколько талантливы и преданы своему делу команды и студии Activision Blizzard. Легендарные игры и франшизы этой компании десятилетиями восхищали миллионы людей. Объединившись, мы сможем ускорить выполнение нашей миссии по распространению радости и игрового сообщества для всех. У нас есть возможности и перспективы создать самую лучшую, самую привлекательную и самую веселую экосистему развлечений в любом месте.



Microsoft стремится к включению во все аспекты игр как среди сотрудников, так и среди игроков. Мы глубоко ценим индивидуальную студийную культуру. Мы также считаем, что творческий успех и автономия идут рука об руку с достойным и уважительным отношением к каждому человеку. Мы призываем все команды и всех лидеров к этому обязательству. Мы с нетерпением ждем возможности распространить нашу культуру активного участия на великие команды Activision Blizzard.



Мы ожидаем, что это приобретение будет закрыто в 23 финансовом году в ожидании одобрения регулирующих органов. Как только приобретение будет завершено, бизнес Activision Blizzard будет отчитываться передо мной. А пока мы знаем, что у вас будет много вопросов. Команда Gaming Leadership Team и я с нетерпением ждем возможности ответить на все, что сможем, в нашем следующем Monthly Gaming Update 26 января. Вы можете отправить свои вопросы анонимно или опубликовать их в нашей Team Xbox Yammer. Пожалуйста, также ознакомьтесь с нашими корпоративными правилами использования социальных сетей.



Как упомянул Сатья, теперь я генеральный директор Microsoft Gaming. Это изменение является отражением невероятной работы, которую каждый из вас проделывает, чтобы создать лучшую экосистему развлечений в любом месте. Как лидерская команда, мы знаем, сколько интересной, но сложной работы нам предстоит выполнить, поэтому крайне важно, чтобы мы действовали как единая сплоченная команда. В связи с этим я рад объявить сегодня, что Джеррет Уэст, директор по маркетингу игровой индустрии, и его команда по маркетингу перейдут из организации Криса Капосселы, чтобы подчиняться непосредственно мне. Джеррет останется членом руководящей команды Криса и будет использовать важнейшие части маркетинговой силы Microsoft, включая коммуникации, сми и потребительские продажи.



В 6 a.m. PT мы проведем веб-трансляцию для инвесторов и СМИ, чтобы обсудить сделку с Activision Blizzard и наши планы в качестве Microsoft Gaming. Пожалуйста, присоединяйтесь, если сможете.



Фил