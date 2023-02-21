Семейный план Xbox Game Pass теперь доступен еще в шести странах

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 01:28
  • Просмотров: 1

Microsoft всегда ищет способы предложить игрокам больше выбора и ценности в том, как они находят и испытывают игры со своими друзьями и семьей. Со вторника игроки Xbox из Чили, Венгрии, Израиля, Новой Зеландии, Южной Африки и Швеции могут присоединиться к плану, который позволяет друзьям и членам семьи пользоваться преимуществами Game Pass Ultimate. Эти страны присоединятся к игрокам в Колумбии и Ирландии.

Этот план позволяет еще проще играть в лучшие игры Game Pass с друзьями и семьей на консоли, ПК и в облаке. Вы можете играть одновременно на нескольких устройствах и даже играть в одну и ту же игру одновременно. Каждый участник может наслаждаться библиотекой из сотен игр на консоли, ПК или в облаке (в поддерживаемых странах). ​

Вы можете добавить в свое членство до четырех человек, у каждого из которых будет свой уникальный доступ к играм, контенту и преимуществам Xbox Game Pass Ultimate.

Что нужно знать об этом плане:

• Люди, с которыми вы делитесь своим членством, должны проживать в той же стране, что и вы;
• Присоединение к этому плану преобразует оставшееся время вашего членства во время в новом плане на основе денежной стоимости старого членства. Например, полный месяц Ultimate будет преобразован в 18 дней членства для этого плана. Таким образом, вы не потеряете оставшуюся стоимость существующей подписки. Преобразование является окончательным, и пользователи должны дождаться истечения срока действия их нового членства, прежде чем вернуться к предыдущему членству;
• Конвертация недоступна для приглашенных участников группы. Прежде чем присоединиться к группе, участник группы может отменить существующую подписку или дождаться истечения срока ее действия. Если у них нет учетной записи Microsoft, приглашенные друзья и члены семьи должны будут создать новую учетную запись Microsoft и войти в нее, чтобы принять участие;
• Члены с Xbox All Access (в поддерживаемых странах) не смогут участвовать в этом плане;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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